Grupo pionero del movimiento de rock psicodélico que encarnan el espíritu y el sonido de la generación hippie, gozando de un éxito comercial y crítico.

Jefferson Airplane fue formado en California, durante el verano de 1965, en la bahía de San Francisco, durante el auge de la música folk. El grupo fue fundado por Marty Balin, quién había tenido una breve carrera como cantante a principios de 1960. Inspirando por la música folk que más tarde fusionaría con el rock, blues y psicodélia entre otros, que dieron por resultado un estilo híbrido (acid-rock). A inicio de 1965 Balin abrió el club The Matrix para tocar, poco después escuchó al grupo La Calabaza que Bebe en el que participaba Paul Kantner, a quien Marty le mostro su proyecto, mismo que a Paul le agrado, por lo que se agregó, enlistando a algunos otros músicos como a, Jorma Kaukonen, Bob Harvey y Jerry Peloquin, con los que concibieron su debut en el Matrix, el 13 de agosto del 1965. Respecto al nombre fue tomado de un blusero llamado Blind Lemon Jefferson, (existen algunas otras versiones). Cuando Peloquin y Harvey se marcharon, la nueva agrupación incluyo a Skip Spence y Jack Casady, poco después firmaron un contrato de grabación con la RCA Victor. Casi a mediados de 1965, Balin escuchó a la cantante Signe Toly Anderson invitándola a formar parte del grupo como segunda vocalista así grabaron en julio de ese año su álbum debut llamado Takes Off, el que inicialmente tuvo ventas moderadas derivado de que se inclinaba más por los sonidos folk, que por la psicodelia que los haría celebres después. Al poco tiempo se le dio su lugar considerándolo el mejor álbum estadunidense de ese año. En esta etapa Signe Toly se había casado con Jerry Anderson, de los Merry Pranksters, tenido un bebe, que por las constantes presentaciones foráneas se vio en la necesidad de abandonar al grupo en octubre del 1966, invitando inmediatamente a Grace Slick, del grupo La Gran Sociedad, que se estaba desintegrando. Así como el cambio de Skip por Spencer Dryden, con los que entraron al estudio de grabación para efectuar su segundo de nombre Surrealistic Pillow, liberado en febrero de 1967, que contenía los temas “Amar a Alguien” y “Conejo Blanco”, que Grace había interpretado con su anterior banda (melodias de la autoría de su hermano y ella). El grupo había atraído la atención de los medios de comunicación principalmente por la imagen de Grace. El 17 de junio de 1967, se presentaron en el Internacional Pop Festival de Monterrey, que se caracterizó por presentar a muchas de las nuevas bandas de rock especialmente de San Francisco. En noviembre de ese mismo año en plena floración psicodelia editan su tercer álbum; After Bathing at Baxter’s, que no tuvo el impacto esperado como su anterior, en el cual se escuchó disminuida la participación de Marty Balin, quien co-escribió solo una canción y que estaba siendo marginado por el grupo. En 1968 ofrecieron un concierto público en la azotea de un edificio en la ciudad de New York, (aproximadamente un año antes que los Beatles lo realizaran también). Casi a mediados de ese, se embarcan en su primera gira por Europa. En septiembre se publicó su cuarto de estudio Crown of Creation, en el que continúan explorando el sonido psicodélico que les dio la fama, con letras controvertidas debido a los mensajes antibelicistas y las connotaciones izquierdistas. En febrero de 1969. Su primer álbum en directo: Bless Its Pointed Little Head, grabado durante sus participaciones en los Fillmore, West y East. En agosto de ese, aparecieron en el Festival de Woodstock. En noviembre del mismo su quinto de nombre Volunteers, un disco polémico con mensajes contra la guerra, en ciertas canciones y el uso ocasional de malas palabras en las letras. El título del álbum fue pensado originalmente para ser Volunteers of America, acortadolo solo por; Volunteers. El 6 de diciembre participaron en el trágico festival de Altamont Speedway que fue organizado por los Rolling Stones. En 1970, de forma alterna algunos integrantes fundan el grupo Hot Tuna, siendo hasta septiembre de 1971 que editaron su sexto disco en estudio Bark, que es una de sus últimas obras, que destaca por tener sus primeros cambios en el personal desde 1966 (como la salida de su fundador; Marty Balin). En julio de 1972, liberan su séptimo disco Long John Silver. En abril de 1973 aparese el disco en vivo; Thirty Seconds Over Winterland, que fue grabado entre agosto y septiembre de 1972, en el teatro auditorio de Chicago y en el Winterland Ballroom de San Francisco. Durante su período de transición en 1970, cuando estaban en el proceso de disolución, la otra parte del grupo formó Jefferson Starship, y es hasta 1989, que se reunieron nuevamente para sacar al mercado su octavo álbum: Epónimo, y último en estudio. En 1996, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock And Roll. En el 2009 apareció La experiencia de Woodstock, así como este 2019 la Caja Especial del 50 Aniversario, que incluyen su participación en el mítico festival.

El 28 de enero del 2016 fallecieron Paul Kantner y por ironías del destino su excompañera Signe Toly Anderson, de forma indistinta, ambos tenían 74 años.

Su trayectoria los a hecho un grupo refernte de su época, así como una banda de culto.

Hasta la próxima. Recuerden: “Es solo Rock and Roll, pero nos gusta”.

Comentarios