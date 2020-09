Jorge Orozco quiere hacer historia en JO

El tirador de escopeta tiene la expectativa alta y por eso se prepara para no solo ir y dar una buena puntuación, sino ganar

Ciudad de México.- Jorge Orozco, tirador de escopeta en la modalidad fosa olímpica y clasificado a Juegos Olímpicos (JO), tiene claro su objetivo, pues no solo desea participar en Tokio 2021, la que significará su primera justa veraniega, sino que además apunta a trascender y hacer historia en la disciplina.

“La expectativa es muy alta y por eso nos estamos preparando, no solo buscamos ir y dar una buena puntuación, lo que queremos es ir y ganar. No hay que quedarnos con la mentalidad de que son los primeros y no pasa nada sino figuramos tanto, pero sí pasa, y aunque sean los primeros, hay que llegar a imponer el margen, poner el ejemplo a todos y aunque sea el novato de los Juegos hay que ganar.

“Muchos podrán creer que mi top es ir y ganar Juegos Olímpicos, pero en realidad ese no es. Creo que como deportista la cumbre de los eventos deportivos sí son los JO; pero pienso que si realmente quieres ser un gran deportista tienes que figurar no solo en un evento, sino en la historia, entonces mi meta principal no es solo ganar, es ser el mejor de la historia”, aseguró el joven de 20 años.

Ante la reprogramación hasta el siguiente año debido al coronavirus (Covid-19), el tirador tapatío aseguró que fue una noticia que tomó con la mejor actitud y ahora espera paciente el día que tenga que competir, pues destacó que es un buen tiempo para prepararse aún mejor.

“No fue complicado asimilar el aplazamiento, pues como estaba la situación era de esperarse, y siendo sincero, no me pude molestar por una decisión que era necesaria. Sí es un poco triste, pero aun así se van a hacer, ese sentimiento es corto y se pasa rápido, ahora hay que volver a prepararse para el próximo año e ir a Tokio y dar igual el 100 por ciento de mi capacidad. Ahora que me dan este lapso para prepararme, pienso que ese será mi mejor momento.

“No me he desesperado, soy muy paciente porque si ya esperé año y medio, puedo esperar dos, así que en realidad no tengo ningún problema en que se aplacen, es más, me va a dar tiempo de prepararme y eso va a depender de la personalidad y mentalidad que tenga cada quien”, externó.

Primer mexicano clasificado a Tokio 2021 En 2018, durante el Campeonato del Tiro de las Américas en Guadalajara, el tapatío fue el primero en obtener su plaza a Tokio 2021 tras culminar dicha competencia en segundo lugar; ahora, a dos años de distancia de ese acontecimiento, aseguró que tuvo un cambio de mentalidad y de preparación.

Comentarios