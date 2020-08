El 21 de diciembre de 1989 falleció en la Ciudad de México José Pagés Llergo, entonces director de la revista Siempre!, una de las más importantes en el país.

Su carrera prácticamente inició en 1928 en Los Ángeles, California, a donde había probado fortuna. Sin dinero fue lavaplatos en el cabaret The Silver Slipper, en donde conoció azares de la vida nocturna. Un año después ingresó como corrector de pruebas en el diario La Opinión.

Fue ascendido a reportero y luego a jefe de información y de redacción. En 1930 también trabajaba para el Daily News.

Después de nueve años en Estados Unidos retornó a México y con su primo Regino Hernández Llergo fundó la revista Hoy.

La semblanza del comunicador, nacido el 20 de septiembre de 1910 en Villahermosa, Tabasco, apareció en el libro La vieja guardia: Protagonistas del periodismo mexicano, de José Luis Martínez S.

Este nació en la Ciudad de México (1955). A su incansable oficio periodístico se suma el ejercicio de la docencia en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM y en la escuela de periodismo Carlos Septién García.

“En 1938 tuvo su primer enfrentamiento con el poder, cuando en el semanario Rotofoto, ya de su propiedad, del que solo se publicaron doce números porque un grupo de simpatizantes de Lázaro Cárdenas (al parecer indignado porque la revista había publicado una foto del presidente en calzoncillos) promovió una huelga y destruyó el taller de impresión.

” Enviado por la revista Hoy, de la que era jefe de redacción llegó a Berlín. Inició una serie de entrevistas con personajes del nazismo, empezando por Adolfo Hitler. Siguió en Roma con una plática con Benito Mussolini y con el Papa Pío XII. Después se trasladó a Japón.

“El hecho de que sus interlocutores fueran los líderes del Eje Berlín-Roma-Tokio, atrajo a Pagés Llergo críticas y animadversiones: lo acusaron de simpatizar con el Eje y fue expulsado de la revista que había fundado y que después había vendido.

” En 1942 dirigió el periódico El Occidental y ese mismo año, en sociedad con su primo fundó la revista Mañana, y ya por los años cincuenta retornó como director de Hoy y fue obligado a renunciar. El episodio se describe así: “Publicó una fotografía de la hija del expresidente Miguel Alemán y su esposo Carlos Girón en un cabaret en París. En la imagen, Carlos mira fijamente a una hermosa y semidesnuda bailarina mientras la esposa lo mira con enfado a él”.

Recibió múltiples apoyos. Él correspondería. “En febrero de 1962 le abrió las puertas de Siempre! a Fernando Benítez para la creación del suplemento “La Cultura en México” y así Benítez continuó su labor que había iniciado en Novedades. En agosto de 1976 ofreció las instalaciones de Siempre! a Julio Scherer y a todos aquellos que fundaron Proceso”.

Los fundadores de Siempre!, a quienes se recuerda puntualmente en cada aniversario de la revista, fueron Indalecio Prieto, José Alvarado, Vicente Lombardo Toledano, Antonio Arias Bernal, Renato Leduc, Francisco Martínez de la Vega, Roberto Blanco Moheno, Rafael Solana, Luis Gutiérrez y González, Rosa Castro, Antonio Rodríguez, Vicente Ortega Colunga, Salvador Zapata, Hugo A Díaz, Manuel Madrigal, Gerardo de Isolbi y González Mariscal.

Pagés Llergo concentró todo su entusiasmo y toda su pasión en Siempre!, donde alentó la pluralidad y alojó a muchos muy brillantes periodistas mexicanos.

“Para mí fue el más grande periodista de su época”, le dijo Jacobo Zabludovsky a Miguel Reyes Razo. “Fue un gran reportero. Gran creador de publicaciones. Formidable artesano. Conocía todos los secretos de su oficio. Y era un hombre valiente. A veces le preguntaba: ‘¿Por qué escribió ese editorial, maestro?’ ‘Alguien tiene que decir las cosas en este país’, me respondía”.

“El 25 de septiembre de 1939, en Varsovia, ocho días después de la capitulación de la ciudad, intercambió algunas palabras con Hitler y se relacionó con el ministro de propaganda Joseph Goebbels, quien le gestionó una entrevista con el presidente checoslovaco Emil Hacha. Este había firmado unos meses atrás, un tratado con Adolfo Hitler que colocaba a su país bajo el dominio alemán.”

De cómo era Hitler, escribió: “Más bajo que alto; más flaco que gordo; el pelo finísimo –que no es rubio, que no es negro, que no es rojo, que no es gris– peinado de hoja, delicadamente; la frente cuadrada surcada de profundas arrugas sobre las cuales cae, vertical, un mechón de pelos bien cultivado; la nariz triangular, perfecta, rectilínea, enrojecida por el frío; las cejas escasas de color pardo; ojeras abultadas por largas noches de insomnio; el mentón triangular partido. Hitler es, en lo físico, un hombre más. Solo sus bigotes pequeños que quieren darle un aspecto bravío podrían ser –aparte de sus ojos– un tema de estudio para el psicólogo que quisiera analizar sus rasgos más salientes”.

De Plaza Janés, la primera edición es de 2005.

Comentarios