Assael Ortiz, del área académica de sociología y demografía, expuso que esa percepción es totalmente falsa

Pachuca.- Assael Ortiz Lazcano, profesor del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) nivel uno, del área académica de sociología y demografía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), abordó el tema del contagio del coronavirus (Covid-19) por estructura de edades poblacionales.

“En este tiempo de auge del patógeno, es importante hacer un par de comentarios respecto a la discusión que se ha dado que los jóvenes y los niños no pueden contagiarse, esta percepción es totalmente falsa”, expuso el investigador garza en un clip en redes sociales.

De acuerdo con el experto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el Covid-19 es altamente transmisible, que no solo se pasa por hablar y expulsar gotitas de saliva o por estornudar.

“Si no también la persona infectada, con el simple hecho de tocar espacios de tela, plástico o de metal. El virus puede vivir nueve días en ese lugar si es que no se hace la limpieza correcta, luego entonces es muy fácil que uno al pasar la mano tome el virus y si yo me froto la nariz, los ojos o la boca me infecto.

” El coronavirus es altamente contagioso y la propia OMS ha estimado que en un año el 70 por ciento de la población mundial habrá contraído esa enfermedad.

“Es cierto que hay grupos de población que son mucho más vulnerables, por ejemplo el tener una mujer embarazada, el caso de un menor de cinco años o una persona mayor de 60 años, quienes sufren enfermedades crónicas como diabetes, presión arterial.

” El especialista de la máxima casa de estudios de la entidad agregó que si no están debidamente medicadas, generalmente el sistema inmunológico no estará funcionando de manera correcta y harán que sean mucho más susceptibles a contraer el patógeno.

“En esa misma postura se encuentran las personas que tiene un trasplante de órganos, que son fumadores, o que tienen otra enfermedad o comorbilidad y hará que estas personas sean mucho más susceptibles a esa enfermedad.

” Explicó que es muy distinto no estar en esos grupos de población que tienen una mayor probabilidad de infectarse a tener cierta inmunidad, que es lo que se ha pensado en algún momento respecto a que los jóvenes y niños no pueden enfermarse.

“En ese sentido, la solución es seguir las recomendaciones que nos dan los organismos de salud: quedarnos en casa y el cuidar a todos aquellos que están a nuestro alrededor”, finalizó el investigador en la capsula que se encuentra en las redes sociales de la Autónoma de Hidalgo.

