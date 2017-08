Julión Álvarez desaparece de Spotify, Apple y Youtube

AGENCIAS .- Desde ayer, la música del cantante Julión Álvarez ya no está disponible en sus canales oficiales dentro de las plataformas de Spotify, Apple y Youtube.

Desde que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el pasado 9 de agosto que investigaba al músico Julión Álvarez y al futbolista Rafael Márquez por supuestos vínculos con narcotraficantes, hubo rumores sobre las acciones que tomarían las compañías que alojan de forma digital el contenido del cantante.

Su música no es imposible de encontrar, siempre y cuando forme parte de otros proveedores no relacionados con el cantante (como álbumes recopilatorios de música de banda o videos hechos por sus fans).

Voceros de Apple no quisieron hacer comentarios, mientras que los de Spotify México aclararon que dado que la decisión no se tomó en las oficinas locales, no pueden compartir información sobre el caso por el momento.

Cabe recordar que en las tres plataformas los artistas ganan dinero por el contenido alojado en sus perfiles.

Apenas el martes, el cantante fue retirado por la cadena Televisa como “coach” del programa “La voz kids”, la empresa mexicana lo atribuyó al anuncio del Departamento del Tesoro.

Aunque no hay una investigación penal en su contra, la decisión del OFAC implica la congelación de sus bienes y la prohibición a cualquier empresa o persona estadunidense de realizar negocios con él, además de la cancelación de su visa.

