Kazim Richards causaría baja de los Tuzos

Pachuca.- Colin Kazim Richards estaría fuera de los Tuzos del Pachuca.

Aunque el club no se ha pronunciado al respecto, fue el delantero Roberto Nurse, en redes sociales, quien hizo evidente la salida del ariete turco-inglés.

Con una imagen en la que aparecen los dos jugadores en la cancha, el panameño dedicó algunas palabras a modo de despedida.

“Gud look my dear friend. It was a pleasure to meet you and been team mates (sic)”, posteó en Instagram.

Kazim Richards marcó seis goles con los Tuzos en 16 partidos y estaba considerado por el técnico Paulo Pezzolano para este torneo e incluso tuvo minutos, por lo cual su salida del equipo resulta sorpresiva.

