El político mexicano y profesor honorario visitante nacional por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Porfirio Muñoz Ledo se posicionó a favor de la defensa de la autonomía de la máxima casa de estudios de la entidad, luego de que el Congreso del estado avaló la incorporación de órganos internos de control en la máxima casa de estudios.

Explicó que existen dos tipos de autonomía: la territorial, que es la capacidad que tienen los municipios, provincias y regiones para administrarse y normas propias; y otra la institucional, que es la posibilidad de que existan instituciones con funciones públicas y con total independencia del gobierno.

Resaltó que es importante preservar la autonomía de las universidades, ya que no solo es libertad de cátedra, es el pensamiento crítico.

“Pensamiento crítico no quiere decir que sean enemigos del gobierno, sino amigos de la verdad.”

También comentó que la autonomía de las universidades molesta a los gobiernos en turno, sobre todo a gobiernos autoritarios.

“La autonomía solo se salvaguarda en nuestro tiempo si no hay injerencia indebida de los gobiernos o de los partidos políticos.”

Asimismo, expresó que las universidades tienen sus propios sistemas de autonombramiento, pero cuando son aprobados por el orden legislativo, los partidos políticos suelen involucrarse, por eso es importate salvaguardar la autonomía.

De igual manera, expresó que cuando existe intromisión por parte del gobierno, la autonomía se falsifica y es una actividad que ya se ha hecho en otras entidades con el pretexto de la mala administración de los recursos económicos y a quién se rinde cuentas.

También comentó que la autonomía más antigua y perfecta es la universitaria, porque no depende de órganos ajenos para ser nombrada, igualmente explicó que ese tipo de autonomía se remonta al siglo XX, pues la libertad de cátedra fue un gran avance durante ese tiempo, la enseñanza no es determinada por la autoridad del Estado, es la propia comunidad quien decide los programas, planes de estudios; también, expresó que tienen cierta inmunidad territorial.

El político comunicó que el tema de la autonomía es un término muy latinoamericano, y la búsqueda comenzó en Córdoba, Argentina, con una huelga y enfrentamientos por parte de los estudiantes, mientras que en Europa las escuelas son autónomas por una tradición secular que viene desde la edad media y nunca fueron absorbidas por el Estado.

En México, los bandos de contienda absorbían educación, el primer cambio fue con Valentín Gómez Farías en 1833, cuando terminó con el sistema de educación religioso, y en 1929 llegó la lucha de la autonomía por la universidad, pero fue una autonomía relativa, porque aún había intervención indirecta por parte del gobierno.

Para 1933, la universidad dejó de ser pública por unos años y en 1938, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se mantuvo. Durante 1945 apareció la Ley Orgánica de la Universidad Nacional, Ley Caso, el presidente en turno Manuel Avila Camacho pidió que una comisión de universitarios hiciera esa la legislación.

Durante las décadas de 1960 y 1970, las universidades de los estados de la República adquirieron el nombre de universidades autónomas y son determinadas por la ley de cada estado.

