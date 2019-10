Vaya situación en la que se encuentran los municipios. Son la ventanilla más cercana a la población, quienes están en contacto directo con la ciudadanía, pero al mismo tiempo los más vulnerables en varios sentidos. Hablando de presupuesto, son quienes tienen menos margen de acción, puesto que sus carteras frecuentemente están limitadas por la forma en que está estructurada nuestra República. Desde hace años se debate cómo fortalecerlos pero no pasa de ahí: del mundo de la deliberación y de las ideas. Y hoy, que llegó un gobierno federal que lleva como bandera la austeridad presupuestal, las demarcaciones ven agravada su crisis que se expande hasta sus propias raíces. Cooptados por burocracias acostumbradas a los privilegios, municipios como Pachuca ven cómo casi todo su presupuesto se va en gastos operativos. Hoy, esa ecuación tiene a la capital hidalguense con una de sus peores crisis de infraestructura, pues buena parte de sus calles se encuentran en ruinas. Y lo que se viene, según la propia edila capitalina Yolanda Tellería es una crisis en el rubro de seguridad pública, pues la nueva política del gobierno de la 4T es adelgazar los presupuestos no solo en lo que concierne a gastos de la federación, sino parejo, incluyendo a los municipios. Frente a esa nueva política cabe reflexionar sobre el futuro de las alcaldías. ¿No valdrá la pena revisar si es necesaria la existencia de ese nivel de gobierno, que generalmente se ve achicado por las circunstancias y por su misma concepción? De filón. ¿Falta de planeación? ¿Desorden administrativo? A ciencia cierta no se sabe qué ocurre en la Secretaría de Cultura, pero de que las cosas no marchan bien, eso no queda duda.

