La disyuntiva: mayor empobrecimiento o un sistema incluyente

Hablar de izquierda y derecha en épocas de globalización es identificar por una parte a quienes están por un sistema económico y social incluyente, fundamentado en los derechos humanos, los objetivos del milenio y la Agenda del Desarrollo Sostenible, y las prestaciones sociales como lo estipula el artículo primero de nuestra Carta Magna.

Solo a través del trabajo decente y el salario digno, en paralelo a una educación de alta calidad identificada con los procesos productivos de alta competitividad, darán cause a un bienestar social con una tendencia incremental a los marginados, tanto del campo como de la ciudad.

Por el otro lado, están aquellos que han colocado a la economía como los procesos sociales y sociotecnológicos en la lógica del mercado, sustentándolos en el llamado Consenso de Washington, baluarte de las economías neoliberales, colocando a las empresas transnacionales como el motor de la economía, cuyo único interés en naciones como México son los recursos naturales y la mano de obra barata, así como concesionarles regiones completas (zonas económicas especiales) a costa de expulsar a sus habitantes, despojándolos de sus tierras.

Sí, son los tecnócratas que se han posesionado de las instituciones con la conciencia de un mundo para ricos, donde los beneficios de la tecnología y globalización solo son para los que poseen capital invertible, mientras que los costos recaigan en los trabajadores no calificados y en los pequeños productores, tanto manufactureros como rurales, sin tecnología ni capacidad de ahorro.

Son los neoliberales que han generado reformas públicas privatizando el agua y los recursos de la biodiversidad, ampliando el papel del mercado, eliminando las barreras comerciales, más allá de los límites razonables, para atraer inversión extranjera, la cual no ha llegado como lo esperaban.

El neoliberalismo deriva en que los ricos son más ricos en capital y menos en número, mientras que los pobres son más pobres en condiciones y más personas desprotegidas del bienestar.

La desigualdad se traduce en la polarización política; ¿cuántos partidos políticos están por continuar con el mismo modelo económico neoliberal en México? Solo hay dos: el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), bueno, y un Bufón.

Por otro lado, está quien ha enarbolado la bandera de incluir a los más necesitados, a los despojados por la dinámica neoliberal, ustedes ya saben quién, pero la moneda del cambio sigue en el aire, en una contienda que se caracteriza por los ataques personales, sobre todo a través de redes sociales. En México, todo lo político es personal y todo lo personal es político, dice Ilán Semo.

Mientras que la globalización sigue su marcha a velocidades inusitadas, siendo la ciencia y tecnología la columna vertebral del desarrollo de las naciones que le han apostado al conocimiento.

Los temas científico-tecnológicos no son del dominio de nuestros políticos, los cuales ni siquiera se inmutaron ante el hackeo al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que denota una alta vulnerabilidad no solo de ese sistema, sino del país entero. La respuesta del Banco de México fue la creación de la dirección de Ciberseguridad para atender la información que maneja, pero, ¿y el resto del país?

Mientras que nuestro país carece de elementos para enfrentar esos desafíos, Europa cuenta con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la Organización Europea de Ciberseguridad, como también la Directiva sobre Seguridad de Redes y Sistemas de Información; en Washington está el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales; en América Latina el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) están manejando el modelo de madurez de capacidad de seguridad cibernética.

Ante esa tendencia, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se erige como la primera institución de educación superior en Latinoamérica que cuenta con un posgrado en Internet de las cosas, que sumado a la participación de estudiantes e investigadores en proyectos de la NASA, su oferta educativa de 113 programas, con una infraestructura académica en 17 municipios hidalguenses, donde estudian más de 46 mil alumnos a nivel medio superior, superior y posgrado, como el doctorado en salud y alimentación, la gestión tecnológica e inteligencia de mercados, el Parque Científico y Tecnológico y su Observatorio Tecnológico, hacen de la máxima casa de estudios de la entidad la primera universidad de Hidalgo con reconocimiento internacional.

Aun así atacan a nuestros directivos, que se distinguen por su visión del cambio y compromiso social, que han hecho de la UAEH una institución incluyente y de alta calidad. ¿No lo cree usted?

Comentarios