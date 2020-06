Luego de perder su celular, fue acosada en reiteradas ocasiones por una persona que le exigía pagar una suma económica; al no acceder, la amenaza en su contra se cumplió

Pachuca.- Luego de perder su celular, el cual contenía fotografías íntimas, Claudia fue acosada en reiteradas ocasiones por una persona que le exigía pagar una suma económica para no difundir dicho contenido; al no acceder, la amenaza en su contra se cumplió.

La joven, de 27 años y quien en ese momento trabajaba como empleada de una tienda departamental, relató que luego que las imágenes fueron enviadas a sus contactos y varios de esos las replicaron, estuvo a punto de perder su empleo y sus relaciones familiares se vieron afectadas.

“Me daba mucha pena salir aunque fuera a la esquina, sentía que todos me reconocían, no podía comer, dormir, ni concentrarme, mi mamá me dejó de hablar por un tiempo y algunos conocidos me mandaban mensajes ofensivos o para pedirme sexo.

” Abundó que luego de lo ocurrido intentó presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP); sin embargo, desconocía si aquello constituía un delito y los consejos de amigos y familiares la hicieron desistir.

“Me decían que era mi culpa por tonta y calenturienta, que asumiera las consecuencias, que nadie me haría caso y lejos de eso provocaría que se burlaran más de mí; entonces decidí no hacer nada y esperar a que el asunto se fuera olvidando.

” Han pasado más de dos años de aquella situación; sin embargo, Claudia cuenta que el momento fue tan difícil que incluso intentó quitarse la vida en una ocasión. Ahora, confía en que relatar su historia, contribuya a que quienes vivan una situación similar, se atrevan a denunciar.

En recientes días, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó que uno de los peligros de realizar sexting es que el contenido compartido a través de dispositivos electrónicos generalmente termina siendo público.

Por ello, recomendó que en casos de divulgación de fotografías íntimas, es importante mantener la calma y documentar toda la información, como capturas de pantalla, direcciones URL y números telefónicos, para que con dicha información la víctima acuda ante el MP a presentar su denuncia.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) precisó que aunque el ciberacoso no está considerado como delito en el código penal del estado, existen tipos penales que contemplan el hostigamiento con fines lascivos, como la difusión de imágenes o vídeos de carácter sexual sin el consentimiento de quien pueda otorgarlo.

Asimismo, destacó que cada situación tiene sus particularidades, por lo que de acuerdo a cada caso se califica el delito en el MP. En la congeladora Prisión y multa económica alcanzarían las personas que sin consentimiento publiquen o difundan material con contenido sexual o pornográfico, de acuerdo con la propuesta que presentó en marzo de 2019 la morenista Lucero Ambrocio Cruz para tipificar como delito la violación a la intimidad sexual en Hidalgo, con una pena de hasta ocho años de prisión y 500 días de multa.

De acuerdo con la legisladora, uno de cada siete jóvenes difunde material de ese tipo por medios electrónicos, lo que podría llevarlos a la sextorsión (cuando los amenazan para publicar esas imágenes) o al grooming, que podría terminar en pederastia.

Según lo expuesto en ese momento, aquel que sin consentimiento de la víctima otorgue, publique, difunda, comparta o extraiga a través de cualquier medio tradicional o electrónico conversaciones, imágenes, audios o videos de carácter sexual, erótico o pornográfico, cometerá violación a la intimidad sexual.

La propuesta fue turnada a la comisión de seguridad ciudadana y justicia, pero no han sido revelados más detalles sobre su avance.

Aunque el ciberacoso no está considerado como delito en el código penal del estado, existen diversas alternativas para presentar una denuncia

