Xochitlajtoli. Pájaros azules canten mi memoria. Poesía contemporánea en lenguas originarias de México

Martín Tonalmeyotl

Reyna Torres Juárez

Círculo de Escritura Margarita Michelena

Su nombre completo es Martín Jacinto Meza, nació en Chilapa de Álvarez en Guerrero, en 1983. Campesino, profesor de lengua náhuatl, narrador, poeta y traductor. Becario del Programa de estímulos a la creación y al desarrollo artístico de Guerrero de 2015 a 2016 y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de 2016 a 2017. Cursó la licenciatura en literatura hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Guerrero y la maestría en lingüística indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Cuenta con publicaciones en medios impresos y digitales nacionales e internacionales. Es integrante del libro: Los 43 poetas por Ayotzinapa (2015), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Montarlabestia (2016), Nauyaka Producciones y Ediciones, y Postlom: Cuentos de los pueblos indígenas de México (2016), Álamos. Autor del libro: Tlalkatsajtsilistle. Ritual de los olvidados (2016), Jaguar Ediciones y Universidad Intercultural del Estado de Puebla.

Xochitlajtoli –publicado por la editorial Círculo de Poesía en 2019– es un poemario sui géneris, un tesoro cuyas piezas labradas a pluma y mano nos evocan y nos seducen a entrar a otros mundos en México, el del náhuatl, totonaco, tsotsil, maya, mazahua, zoque, otomí, mixe, tlapaneco, zapoteco, mixteco, tseltal, ch’ool, chontal de Tabasco, chinanteco y mazateco. Todos desde la mirada de 11 mujeres y 21 hombres poetas indígenas, voces actuales que nos deslizan en una pluralidad de colores como de lenguas que habitan nuestro país. Así el nixtamal, el fuego, la montaña, el bordado, los huipiles, las tejedoras de petates, serán figuras que nos recuerdan la originalidad de nuestro México.

A su vez encontraremos un poemario dual, cada pieza escrita en lengua materna, con una traducción al español de la mano de su autor o autora, por lo que una advertencia oportuna es tener presente la riqueza, pero también el desafío de un poema mutable no solo por la traducción escrita, sino por su lectura y la evocación de sonidos desde diversas lenguas. En Xochitlajtoli los poemas se hacen arrullo, canto, grito o tempestad.

Los elementos de la naturaleza serán recurrentes; el agua hecha mar, lago, granizo o niebla, en la “Oración al agua” de Juan Hernández Ramírez, nahua de Veracruz. En las páginas se dibujan paisajes, cada uno propio de la región desde la cual escribe el autor o autora, así Rosa Maqueda Vicente, oriunda del Valle del Mezquital, tierra hidalguense, nos envuelve entre huizaches, espigas y nopales, para rematarnos con una invocación a la diosa Mayahuel.

Sigue el recorrido y Simón Cotijo Villanueva, desde Guerrero nos recuerda la fiesta y la música en “Petición de lluvia”, rodeado de tlacololeros, mujeres jaguar, mezcal, agua bendita, paliacates y sones. Así entre jubilo, también se nombra el disgusto, la nostalgia, sea la de Quetzalcóatl amenazado con ser devorado por balas de voces de olvido, que nunca invocan su nombre, o sea la de un pueblo que lucha por que su lengua materna sea perenne.

Las mismas lenguas que no solo nombran al aire, al fuego o al viento, imaginarios cercanos al abordar la literatura escrita en lenguas originarias de México. Sino también otras naturalezas humanas: el deseo y el erotismo “Cubre mis pezones con la saliva de tu ausencia, lámelos una y otra vez”, leemos en “A distancia”, escrito en Totonaco por Manuel Espinosa Sainos. Aquí convive lo místico, con lo mundano, el cempazúchitl del altar de muertos con el deseo y las caricias de los amantes clandestinos.

Enriqueta Lunez, tsotsil de Chamula, Chiapas, entreteje con habilidad el deseo y lo materno, lo secreto y prohibido: “Ella peina mi cabello, trenza y destrenza pecados que jamás confiesa”, más adelante nos estremece con la invocación a la madre, necesaria “para no olvidar nuestra raíz de Luna”. De la madre, dice Nadia López García, de Tlaxiaco, Oaxaca, heredé sus ojos, que son los ojos de la bisabuela, sus ojos y sus ríos adentro. Ríos que “solo se curan con el recuerdo del copal, con Sol y con volver a caminar”.

La madre siempre presente, consejera, que posee la palabra justa, en “Cándida”, poema de Irma Pineda, podemos leer: “Mi madre descifró para mis ojos el lenguaje de las estrellas, me enseñó a medir el dulce y la canela”, una madre con la respuesta a cualquier pregunta, menos a una. “Con qué palabras se explica a los hijos, qué es un desaparecido”, poema en el que Irma Pineda, oriunda de Juchitlán, Oaxaca, nos enfrenta a esas otras realidades humanas que también existen y son dolorosas: la violencia, la impunidad.

El dolor por la exclusión, la marginación, la negación de la existencia. En “El tren” Martín Tonalmeyotl nos dice: “De todas formas la vida está vendida a los carroñeros, a los coyotes rancios que ambicionan devorarnos vivos, comer de nuestros huesos de árbol”. La explotación en la albañilería, en palabras de Juventino Gutiérrez Gómez, mixe oaxaqueño: “Yo también sé de las revolturas, de las bellas construcciones que deja el cuerpo en ruinas”. El feminicidio: “Leticia, ya no es la mesera deseada por los altos ejecutivos, es plato fuerte del día en un terreno baldío”. El engaño de la civilización que oculta la aniquilación: “Quise usar su ropaje y me sentí desnudo, abrí su libro para buscarme y me sentí borrado, busqué mi identidad y mi identidad sangraba”, fulminante certeza, la poesía.

Para finalizar, también se enuncian rarezas y curiosidades, la poeta Enriqueta Lunez, nos cuenta sobre el temor a las máquinas que roban el alma, que la atrapada entre los destellos que producen. Similares al brillo de la globalización, el capitalismo o el consumismo, que hace tener ganas de ser gallina o guajolote para únicamente observar plácidamente desde una rama, como nos dice el oaxaqueño Eleuterio Xagaat García.

Xochitlajtoli es en definitiva “palabra nube, palabra florida, flor y canto, palabra que alegra, palabra que aconseja, palabra de las estrellas, palabra que despierta, palabra miel, palabra que vino del tiempo”, es decir, lo que desde otras lenguas originarias en México se define como poesía.

