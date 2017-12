Sin lugar a dudas los griegos comprendían las tres dimensiones de una de las gemas preciosas más codiciada por la humanidad: el tiempo.

Comprender el funcionamiento de esta gema trajo en el pasado riquezas materiales y, en especial, espirituales, que vistieron de belleza aquellos lugares donde se gestaron de grandeza las artes, las ciencias y todas aquellas áreas pertenecientes a las humanidades.

Cronos es el dios del tiempo lineal, es la primera cara de esta gema, la exactitud de su filo es tal que todo a su paso es dividido, no permite retrasos, es él quien devora todo a su paso, quien obra bajo su auspicio nunca está satisfecho pues una vez que logras tu objetivo, te lleva a beber agua de los mares más salados que haya en el mundo, vivirás con una sed que no lograrás saciar, llevándote al dolor, frustración y todo tipo de malestar; en tu agonía buscarás ríos o lagunas que te provean del agua vital, sin embargo, tus pasos seguirán encadenados al grillete del “tic tac”, que es una de las tantas voces de este dios, y solo te permitirá tener los sorbos de agua que te provean lo necesario para continuar en su maquinaria.

Tu vida y la de quienes te acompañan respiran el aliento que brota de este primer rostro. Te hace creer que el descanso es el mayor obstáculo para tu progreso, miras a tu mundo para reforzar esta creencia, hablas con otros que son también tus colegas sin tomar consciencia de que el aire que respiran es el mismo y, por lo tanto, la voz de sus almas están igualmente envenenadas; un padre que mata hasta sus propios hijos para tener placer, una deidad que se alimenta de tu insatisfacción para saciar su sed de poder.

Todos los hombres de esta época están sometidos a las órdenes dictadas por la compleja maquinaria del funcionamiento de la sociedad neoliberal. Muy lejos se encuentran de conocer una realidad diferente, de entre los afortunados habrá quienes por lo menos se pregunten si existe otra manera de vivir, de disfrutar, de sentir y de conocer, ¿será posible tener menos estrés? ¿Será posible trabajar menos y ganar más? ¿Será posible vivir de mis hobbies? ¿Podré vivir de ser un gamer o un youtuber? ¿Cómo puedo tener los recursos para no tener que trabajar y dedicarme a viajar?

Cronos está presente en nuestra hora de llegada al trabajo en el cronograma de actividades de un curso, en las diferentes edades del hombre, en la duración de una relación de pareja y en el término de una vida, de una dinastía o de una nación. Cronos esta tan presente en nuestras vidas que por esa razón lo comparo con el aire, un elemento que normalmente solo sentimos pero que generalmente no vemos y tan necesario para la vida que en su carencia solo hay espacio para la muerte. El tiempo de Cronos, por el contrario, es el que nos lleva siempre en una sola dirección, un camino lineal, la mayoría de las veces predefinido por otros bajo su ordenanza; es él quien quita el aire vital de nuestra vida y nos lo cambia por oxigeno contaminado, acortando nuestra existencia, arrebatándonos nuestra gema más preciada, es una deidad carente de afecto. Un infarto causado por estrés es la mejor evidencia del paso de Cronos por nuestras vidas.

Es importante recordar cómo se cura el veneno de una mordedura de serpiente para comprender cómo podemos intentar liberarnos del yugo de Cronos y que de no saber utilizar con cautela este antídoto, las contraindicaciones médicas nos dicen que: de no suministrarse adecuadamente puede acelerar nuestra muerte.

¿Usted sigue afanándose en tener éxito y controlar los acontecimientos de esta vida y las de los demás?

