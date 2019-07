Es importante destacar la inclusión de las mujeres en el ámbito no solo inmediato sino incluso mundial, no está a discusión, sin embargo, cabría plantearse hoy en día ¿Qué buscan las mujeres? Tratar acaso de convertirse de mujeres errantes a mujeres erradas, volverse misándricas y no tener la visión de que el hombre y la mujer son “diferentes y al mismo tiempo complementarios”.

La liberación femenina surgió en Inglaterra, formada por un grupo de mujeres que tuvo la audacia, en aquella época, de protestar en contra de la discriminación de la mujer en cuanto al sufragio; exigían el voto femenino para elegir a los gobernantes. Este movimiento pasó rápidamente a los Estados Unidos y las llamaban “sufragistas”. Otro elemento clave lo constituyó la incorporación de la mujer al trabajo durante la primera Guerra Mundial para sustituir a los hombres que habían marchado al frente. La consciencia de su valor social alentó sus demandas del derecho de sufragio.

La mentalidad femenina comenzó a cambiar a inicios de la década de 1920, las mujeres de entonces comenzaron a transformarse, la ultrafemenina y sumisa ama de casa adoptó un estilo más masculino, usaba ropa más sencilla para trabajar; algunas se cortaban el pelo, fumaban, usaban pantalones, practicaban deportes varoniles, conducían automóviles, viajaban con independencia. La segunda oleada feminista se dio en la década de 1960, con el auge de la rebelión hippie y la liberación sexual que impulsó abiertamente la promiscuidad sexual y el amor libre.

Mientras tanto, en México la liberación femenina es un proyecto que no tiene muchos años de haber iniciado, aún falta mucho por recorrer, basta recordar que durante el largo período de la historia de la nación, conocida como el porfiriato, se extendió entre las clases pudientes un extraño y humillante ritual: al finalizar el año la mujer se arrodillaba frente a su marido y le pedía perdón por los errores cometidos a lo largo del año. En justa recompensa a su sumisión, el marido, magnánimo, perdonaba a su esposa todos los desmanes propios de su veleidoso carácter.

Las revistas y manuales de urbanidad de la época consideraban que por sus atributos y sus características la mujer era apta para la maternidad y las tareas domésticas, pero inhábil para ejercer las actividades reservadas a los varones. Se pensaba que la mujer tenía varias obligaciones, la primera de ellas era atender al marido y generar en su hogar una atmósfera apacible.

“La joven porfiriana debía ser educada con esmero en la modestia, recogida, amable y graciosa, no solo ser virtuosa, sino siempre parecerlo. Su tarea era atender el hogar, cuidar de los hijos y guardar fidelidad al marido, obligada a permanecer en la privacidad, fuera del mundo público que estaba reservado solo para los hombres”, describe un texto de la época.

“No podemos por ello inferir que las mujeres carecían de educación, se les educaba en la costura y confección e incluso muchas sabían leer, escribir y contar, a pesar de su invisibilidad.”

El Manual de las buenas costumbres de Carreño y que sirvió de guía durante buena parte del porfiriato (1876-1911) explica sucintamente estas “peculiaridades” del carácter femenino:

“La mujer encierra en su ser todo lo que hay de más bello e interesante en la naturaleza humana; y esencialmente dispuesta a la virtud, por su conformación física y moral, y por la vida apacible que lleva, en su corazón encuentran digna morada las más eminentes cualidades sociales. Pero la naturaleza no le ha concedido este privilegio, sino en cambio de grandes privaciones y sacrificios, y de gravísimos compromisos con la moral y con la sociedad; y si aparecen en ella con mayor brillo y realce los dotes de la buena educación, de la misma manera resaltan en todos sus actos, como la más leve mancha en el cristal, hasta aquellos defectos insignificantes que en el hombre podrían alguna vez pasar sin ser percibidos.”

La revolución femenina está por definirse día a día y no solo es tarea propia del género femenino, esta debe ser incluyente de tal suerte que la masculinidad debe apoyar para lograr una emancipación que no solo favorezca a la mujer. Ambos, hombre y mujer, se beneficiarán ya que somos complemento más no enemigos. ¿Tú lo crees?… Yo también.

