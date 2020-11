La muerte de Maradona ha dado mucho de qué hablar estos últimos días. Su influencia y legado internacional para la cultura popular y deportiva es irrefutable. En su país es probablemente la persona más querida de todas, tanto así que los argentinos decretaron tres días de luto nacional y lo velaron en la Casa Rosada (la sede del Ejecutivo, lo equivalente al Palacio Nacional de México), mención aparte para la tristeza general que se vive en tierras sudamericanas, misma que se manifiesta en las fotografías de multitudes rompiendo en llanto desconsolador y arremetiendo contra los protocolos sanitarios vigentes con tal de despedir a su ídolo.

La realidad es evidente: se ha ido uno de los más grandes en la historia del balompié, un ser humano con un talento fenomenal con la pelota pero desgraciadamente tan banal en su personalidad. El fútbol está de luto y con justa razón. Sin embargo, se han desatado muchos debates desprendidos de la muerte del histrión, pues se crearon dos bandos bastante claros: aquellos que admiran y respetan la muerte de Maradona y aquellos que señalan, con todos los pelos de la burra en la mano, que en efecto no hay nada que homenajear; aquellos que sostienen la firme idea de que todo lo “bueno” que Maradona pudo hacer en el fútbol no alcanza para cubrir el cúmulo enorme de desencantos, vicios y acciones deplorables y polémicas que cometió.

Adicciones, violencia, misoginia, falta de empatía, vínculos con narcotraficantes, matrimonios llenos de maltratos, entre otros, son solo algunos de los pecados cometidos, al menos, públicamente por Diego. Deportivamente, también está manchado: artífice del gol más valorado en toda la historia del fútbol pero también del más polémico, controversial y tramposo; ambos en el mismo partido. Por supuesto me refiero al de la final de la Copa mundial de México 1986.

En las redes sociales existe una fuerte discusión en torno al luto guardado para Maradona e incluso se ha dicho que la paradoja más grande del mundo es que haya muerto el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, atribuyendo a la grandeza del destino de no existir otra mejor manera de congratular el día, que llevándose a un hombre abusador y golpeador. Muy fortuito.

Así las cosas, me he puesto a pensar en una premisa que ha sido causa de muchos desencantos, amistades fragmentadas, choque de ideales y demás. ¿Realmente la historia personal debería tener cabida en logros artísticos, políticos, deportivos, etcétera? ¿Somos capaces de valorar, por un lado, las atribuciones a la cultura, al arte, y por otro a los actos atroces de dichos íconos de la sociedad? Hay diversos ejemplos. Uno de ellos, el Rey del Pop, Jackson fue acusado en vida por varios niños, mismos que alegaban que el cantante era un pedófilo. El año pasado, con el estreno de Leaving Neverland, documental que mostraba declaraciones explícitas de dos supuestas víctimas de Michael, hubo quienes le aplicaron la cultura del “cancel”, juzgándolo nuevamente, de forma póstuma. Hubo otros tantos que lo defendieron, creyendo en los testimonios que Jackson dio y asimismo en algunas inconsistencias en los relatos que presentaba el documental. ¿Somos capaces de “quitarle” aunque sea de forma figurada, todo su legado y borrar su existencia de la faz de la Tierra? Para Spotify, la respuesta es no. La plataforma sí ha retirado material de artistas que son acusados de maltrato o violencia o racismo, pero a Michael ni lo tocaron. ¿Acaso la pedofilia está perdonada? ¿O el peso cultural del Rey del Pop es tal que sería un atentado contra las multitudes cancelarlo? Harvey Weinstein, quien en su momento fue el productor más respetado de Hollywood y al que mas veces se le ha agradecido en los discursos de aceptación de los premios Oscar (incluso las mismas ocasiones que a Dios), nos regaló grandes historias y acompañó a los directores más representativos en travesías que como resultado dieron a las cintas más alabadas y galardonadas de la historia del cine, muchas de ellas, incluso, son patrimonio cultural de EU. Claro, el hombre es un depravado, pedófilo y acosador que ha sido señalado por muchísimas mujeres por sus conductas deplorables. Su carrera, evidentemente, tenía que terminar. Sin embargo, hay quiénes lo defienden a través de sus películas y lo que construyó para el cine mundial.

Cantantes de reggaetón, casi todos, no exploran otra cosa en sus líricas que no sea la hipersexualización de las mujeres, manipulación, chantaje y engaño. Varios incluso han llegado a la corte por circunstancias que nos confirman que su forma de actuar va en línea con sus canciones, pero aún así, existen personas que defienden esas canciones y las consumen. Incluso hay quien justifica a los miles de sacerdotes acusados de pedofilia solo porque la Iglesia “ayuda a la gente”, o “es la gente de Dios”.

A lo que voy es lo siguiente: tenemos que reflexionar. Creo que después de todo, solo somos capaces de discernir a la obra de la vida personal cuando no se trata de alguien a quién admiremos, de causas que defendemos. He visto muchas veces que los mismos que hoy atacan a Diego, son los que han defendido a la Iglesia; los mismos que condenan a cineastas golpeadores, son los mismos que escuchan reggaetón misógino. Y así podríamos seguir en esta cadena de la intolerancia y doble moral.

En conclusión: somos capaces de reconocer a alguien por sus logros y éxito a lo largo de su vida y de entender que, en efecto, eso nada tendría que ver con su entorno personal, pero no queremos hacerlo si eso afecta nuestros gustos o intereses. Poco o nada de efecto han tenido en su carrera artística, por ejemplo, los vicios, actos machistas y escándalos de Luis Miguel, pero a la gran mayoría nos encantan sus canciones. Nadie habla de los eventos violentos que nuestro actual presidente ha orquestado, pero todos creemos que no rompe ni un plato. Idolatramos a youtubers como Memo Aponte o Luisito Comunica que en múltiples ocasiones han sido señalados por mujeres por ser acosadores, groseros, y déspotas, pero nos gusta fingir demencia.

Al final de cuentas, las figuras públicas son personas con sentimientos, placeres, fetiches y gustos culposos como cualquiera de nosotros. Algunos muy perversos, eso sí, pero queda en cada quién la decisión de “perdonar” o no a cierto sujeto si creemos que sus aportaciones valen más que la naturaleza de sus actos. O bien, tener la madurez de asimilar cada sopa en su respectivo plato.

Lo que es una realidad es que Diego movía el balón como muy pocos, llevó a su selección nacional a la máxima gloria y brilla en lo alto, como uno de los mejores futbolistas del mundo. A pesar de muchos, esa misma realidad es la del Diego adicto, grosero y desconsiderado, que jamás fue amable con sus aficionados, que se burlaba de los niños discapacitados y que golpeaba a sus parejas, situaciones por las cuales, probablemente, si así son tus creencias, se revuelque para siempre en el infierno. Aunque quien sabe, si somos coherentes con la idea de que la Iglesia defiende a gente como él e incluso les da chamba, disque autorizados por la palabra de Dios, probablemente Maradona esté retozando junto al Creador y dándole las gracias por prestarle su mano para anotar el gol que lo convirtió en campeón del mundo.

