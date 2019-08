Después de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó su informe sobre la evolución de la pobreza en México de 2008 a 2018, donde Hidalgo disminuyó el número de personas en esa condición, diversos actores opinaron al respecto. Y mientras, de parte del Ejecutivo estatal tanto el gobernador Omar Fayad como secretario de planeación Lamán Carranza echaron las campanas al vuelo, el delegado de programas para el desarrollo en la entidad Abraham Mendoza pidió no celebrar antes de tiempo. “Más allá de cifras, lo que necesitamos hacer en Hidalgo es seguir trabajando mucho para lograr abatir el rezago y la pobreza”, planteó el funcionario, quien dijo que aunque los informes digan una cosa, una parte de la población no percibe cambios en su condición social. “Por eso es importante seguir el ejemplo del presidente, de recorrer el país a ras de suelo, porque es ahí en donde se descubre la verdad”. Sin descalificar la herramienta que representa el Coneval, que justo se vio en el ojo del huracán la semana pasada, Mendoza mencionó que las cifras muchas veces no reflejan la cruda realidad. En ese mismo sentido se pronunció el dirigente del PRD Héctor Chávez Ruiz, quien dijo que durante sus recorridos por las comunidades del estado encuentra falta de oportunidades para la ciudadanía. En contraste, ensoberbecidos por la noticia, el gobernador y su secretario no escatimaron en autoelogios. Fayad, por ejemplo, aprovechó el informe del senador Julio Menchaca para aplaudirse, lo cual, en algún momento de su intervención, provocó abucheos entre el público. Mientras que, en entrevista, Lamán dijo que prácticamente habían alcanzado la meta del sexenio cuando apenas superan su primera mitad. Las cifras bien… pero ¿la realidad? De filón. Aún faltan años para que empiece la sucesión gubernamental en Hidalgo y ya hay un par de jinetes que se montaron en su caballo para comenzar la carrera, muy al estilo Vicente Fox. No por mucho madrugar amanece más temprano, nos recuerda la sabiduría popular.

