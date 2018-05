Que el depósito de basura más grande de Hidalgo se colapse, no es poca cosa. Menos aún si sus gases tóxicos llegaron a ¡casi el 40 por ciento de la población de todo el estado!, porcentaje que concentra los tres o cuatro municipios “ahumados”.

¿Qué representa la salud de la sociedad para las autoridades? Si después de este megaincendio todo sigue igual, comprobaremos que solo es un negocio más o una demanda que habrá que seguir simulando que se atiende.

Aterra comprobar cómo la población más urbana y más cercana a los intereses de los que mandan es tan vulnerable como los que vivimos alejados de ellos, allá, en donde solo se acuerdan que existimos cuando quieren el voto para seguir estando en el limbo.

Se han acumulado en todo el territorio hidalguense grandes y dañinos errores, así como omisiones que hoy afectan al 60 por ciento restante de la población… Desde la fosa séptica de Tula-Tepeji más grande del mundo, que con honor presumimos y agradecemos, pasando por tantas y tantas empresas caleras y cementeras que nos cobran con años menos de vida, el supuesto progreso. El manganismo en la sangre del Serrano, las plantas tratadoras de aguas residuales que nunca funcionaron, pero que sí generaron el 15 por ciento o más de ganancias para los corruptos y corruptores… Quienes no lo crean, vengan a Zacualtipán y verán… ¡¡y olerán!! Basura industrial y doméstica a los costados de las carreteras federales y estatales, es la mayor evidencia de que el Estado no es Estado, y que poco les interesa la salud de quienes representan… Deforestación lenta, pero ininterrumpida y reforestación ¡¡solo para la foto!! Suicidios al alza, sin que se tenga una sola idea de cómo entrarle para detener a este fantasma que ya se apersonó en donde todo lo hay, hasta donde le deben a Coppel o Compartamos… Alcoholismo imparable en todos lados, y lo agrava el hecho de que se comercialice en la clandestinidad muy conocida, por anónimos, también de todos conocidos…

¡¡Muy dramática nuestra realidad!! Lo bueno es que se puede cambiar tan pronto lo decidamos… Y urge, pues a diario suceden hechos que nos acercan al abismo, uno de los últimos, el asesinato e incineración de una joven médico, lo esclarezcan o no quienes deben hacerlo, el daño está hecho… La sociedad temerosa porque los pocos médicos de sus pocas clínicas se retirarán, también por temor, y así, la salud pública en Hidalgo ¡¡¡para atrás!!!

Comentarios