No es poca cosa lo que defendió ayer la diputada Lidia García Anaya. Se trata de establecer garantías fundamentales para que cualquier ciudadano pueda defenderse ante un eventual bloqueo de sus cuentas bancarias. Y tampoco se trata, como aclaró la misma legisladora morenista, de estar en contra de la lucha contra la corrupción que encabeza la actual administración federal liderada por Andrés Manuel López Obrador. No, de lo que se trata es que al menos la unidad de inteligencia financiera (UIF) informe por escrito las razones del congelamiento de cuentas. De esa forma, cualquiera, sea persona física o una institución pública, podrá defenderse respecto de la sospecha de tener fondos bancarios de dudosa procedencia. El tema es sensible para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), puesto que aún tiene cuentas congeladas, una de las cuales corresponde a fondos destinados a trabajadores jubilados. Se trata de un tema que, por su trascendencia, debe ser analizado sin dogmatismos ni posturas políticas acríticas. García planteó una reserva a contracorriente de la mayoría morenista, lo que merece reconocimiento, pues no es fácil discrepar frente a un grupo que hoy domina la Cámara de Diputados y la de Senadores. No se trató, como aclaró ayer la propia diputada, de traicionar al grupo legislativo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sino de velar por el interés supremo al cual se deben los representantes populares: la ciudadanía. Ya veremos hoy en qué termina la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que aprobó en lo general ayer la Cámara de Diputados y cuya discusión, en lo particular continuará este jueves. De filón. Por más videos que nos presuman la efectividad de las cámaras que nos vigilan desde el C5i, en julio de este año Hidalgo fue uno de los estados con las mayores tasas en robo a transeúnte.

Comentarios