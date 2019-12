IRÍA FERRARI

Pachuca.- La vasectomía es un método anticonceptivo quirúrgico. Eso significa que para poder realizarla habrá que someterse a una operación que, como tal, conlleva riesgos y conllevará un postoperatorio.

Es una intervención más sencilla que la equivalente en una mujer, que sería la ligadura de trompas y, al contrario de ese procedimiento, la vasectomía puede ser reversible en algunos casos y, aunque en teoría es del todo efectiva, puede llegar a fallar en alguna ocasión.

La vasectomía no afecta a las relaciones sexuales

El hombre seguirá teniendo erecciones y eyaculaciones. La única diferencia es que en el semen no habrá espermatozoides, ya que esos no podrán llegar.

Desde que es producida la intervención hasta pasado un tiempo debe utilizarse un método anticonceptivo alternativo, puesto que pueden quedar espermatozoides en los conductos.

Será el médico quien dirá cuándo puede utilizarse la vasectomía como único método anticonceptivo

La única manera de que afecte a las relaciones sexuales puede ser porque el hombre no esté del todo contento por no “ser fértil”, pero eso no debe afectar a la sexualidad.

La vasectomía solo afecta a la fertilidad, nunca a las erecciones ni a la eyaculación. Las sensaciones, tanto del hombre como de la mujer, serán las mismas.

¿Por qué la vasectomía puede afectar psicológicamente?

Pues bien, socialmente es hablado de potencia, de soldaditos, de campeones y parece dársele mucha importancia. Pero a ver, si ya no queremos hijos, ¿para qué queremos “soldaditos”?

La vasectomía es una forma de realizarse una intervención y olvidarse de la anticoncepción. Seguirás teniendo erecciones, eyaculaciones y relaciones sexuales.

Lo único que sin bebés. ¿Qué problema hay en ello? ¿A quién le importa si podemos o no seguir reproduciéndonos si ya no queremos?

Si una de las funciones de las relaciones sexuales es disfrutar y si es lo que nos interesa cuando decidimos realizarnos una vasectomía, ¿para qué necesitamos seguir pudiendo reproducirnos?

Evidentemente someterse a una intervención para eliminar la función reproductiva es un paso muy importante y que debe ser hablado y decidido entre ambos miembros de la pareja.

Si simplemente alguien sin pareja quiere realizarse esa intervención porque no quiere hijos, no es algo muy recomendable.

No es un método válido para relaciones sexuales esporádicas, ya que no nos protege de las infecciones de transmisión sexual, que es algo que debemos tener en cuenta a la hora de mantener relaciones sexuales, sobre todo con personas que no conocemos o conocemos poco.

El análisis de los resultados de un exhaustivo estudio entre varones de diferentes edades reveló que de las 76 parejas encuestadas, el 93 por ciento de los varones volvería a realizarse la vasectomía y el 96 por ciento de sus parejas femeninas recomendaría la intervención.

Con respecto al dolor postoperatorio, la media fue de 3.5 puntos en una escala del cero al 10.

Respecto de la función sexual, las mujeres mostraron una mejora significativa del deseo, la excitación, el orgasmo, la lubricación y la satisfacción sexual, evidenciando el impacto positivo de la vasectomía en la vida sexual.

Atrás quedaron ya las cortadas de “rollo” por pararse en medio de la relación a ponerse un preservativo. El miedo psicológico de la pareja ante un embarazo no deseado con la posible ruptura de ese.

Sabemos que no hay método infalible ni 100 por ciento fiable, pero ese procedimiento sí nos brinda la tranquilidad dentro de la pareja si ya no queremos más hijos y poder tener relaciones sin ningún tipo de trauma o tabú impuesto.

Podemos concluir que la vasectomía produce como efecto secundario una participación más entusiasta de la pareja y, por lo tanto, una mayor satisfacción para los dos.

