Lamentan salida de EU de acuerdo nuclear

Naciones en Asia y Europa mostraron su firmeza para continuar con el pacto

Ciudad de México

Ante el anuncio de Donald Trump de retirar a Estados Unidos (EU) del acuerdo nuclear con Irán, naciones en Asia y Europa lamentaron la resolución y mostraron su firmeza de continuar con el pacto.

El ministro español de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis lamentó la decisión y aseguró que seguirá trabajando por la no proliferación y la estabilidad en Oriente Medio.

Dastis afirmó que entiende algunas de las preocupaciones de EU con el acuerdo, que controlaba la actividad nuclear iraní con la certificación del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), pero que lamenta dicha decisión que vuelve a sumir la región en la inestabilidad.

El gobierno nipón, por su parte, mostró su apoyo al acuerdo y pidió al resto de las potencias firmantes que adopten medidas constructivas para lograr su mantenimiento.

“Japón sigue apoyando el JCPOA (siglas en inglés del pacto), que contribuye al fortalecimiento del régimen internacional de no proliferación (nuclear) y la estabilidad en Oriente Medio, y espera que las partes pertinentes adopten medidas constructivas” para mantenerlo, dijo el canciller japonés Taro Kono en un comunicado.

El país asiático prestará mucha atención a la situación mientras analiza cuidadosamente la posible influencia que ese anuncio pueda causar, añadió.

China también manifestó su rechazo a la resolución de Estados Unidos y pidió a todas las partes asumir una actitud responsable para garantizar la implementación de dicho acuerdo.

Beijing continuará con los intercambios y la cooperación que mantiene con Irán sin violar ningún acuerdo internacional, indicó el ministerio de Asuntos Exteriores, Geng Shuang.

Mientras tanto, el secretario de Estado de Exteriores británico Alistair Burt puntualizó que Gran Bretaña, junto con Francia y Alemania, está comprometida a rebajar la tensión en Oriente Medio.

En declaraciones a la BBC, Burt agregó que la decisión tomada por Trump demuestra que no ha escuchado los argumentos presentados por sus aliados europeos.

“No buscaremos que dé marcha atrás en algo (porque) no lo hará. Pero hay otras formas de avanzar y es nuestra labor asegurar que funcionen esas otras maneras (de afrontar los problemas), y trabajar desde un posición que no sea de confrontación, sin importar cuán difícil sea en una región difícil”, indicó.

Asimismo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró que EU será el bando perdedor al retirarse del acuerdo nuclear con Irán.

“No puedes simplemente cancelar acuerdos internacionales cuando se te antoja”, dijo en una entrevista con el canal CNN Internacional.

El mandatario turco remarcó que Washington no se ha mantenido leal al acuerdo internacional y advirtió que Turquía y otros países se verán afectados por esa decisión.

Finalmente, el ministro francés de Economía Bruno Le Maire anunció que esta semana telefoneará al secretario del Tesoro de EU Steve Mnuchin, para ver las posibilidades de las compañías francesas que tienen negocios con Irán.

Le Maire indicó que también tiene intención de ponerse en contacto con los responsables económicos de Alemania, Gran Bretaña y de otros países europeos para ver qué reacción pueden tener frente a esas sanciones extraterritoriales que pretende aplicar EU.

“La decisión de Trump es un error para la estabilidad regional, es un error para la seguridad internacional y evidentemente es un error desde el punto de vista económico”, enfatizó el ministro.

