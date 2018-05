¡Las campañas y los debates… ufff!

Los huastecos y serranos, y paréceme que todos los hidalguenses y los mexicanos, estamos inmersos, o más bien, nos han metido en una dinámica de solo escuchar lo que ellos, los de arriba, quieren que escuchemos… Y esto se debe a que los medios dominantes son aún los de información (la tele, la radio y la prensa escrita), mas no los de comunicación, como las redes sociales emanadas de un limitado, caro y torpe Internet mexicano.

Una parte medular del avance democrático en este México se centra en la información y la comunicación… O en versión inversa, una causal mayoritaria de las imperfecciones de la actual democracia nacional obedece a que el Priato cultivó una información tendenciosa y, lo peor, falsa… A sabiendas que en la información no hay forma de réplica, abusaron y tejieron su magia electoral en medios informativos sumisos y convenencieros, ¡cuyos dueños son ellos mismos!

Este escenario antisocial no se modificó en un ápice en la fallida y simulada alternancia panista. Encontraron un romance lucrativo en las concesiones de TV, radio y ¡casinos!, para que todo siguiera igual… Por eso hoy, la mayoría de los medios informativos quieren hacer un chiste con aquello de que AMLO solo sabe contestar que todo lo resolverá combatiendo la corrupción. Si hubiesen evolucionado estos medios, empezarían a decir que no es chiste; que con solo evitar que se vaya al caño de la corrupción el 50 por ciento de lo que hoy se roban, alcanza para un segundo piso al México nuestro… Ellos lo saben y si lo callan, es porque de ahí viene su fortaleza falsa y corrupta.

Con información pretenden vendernos productos chatarra para que sean nuestros senadores, es el caso de Osorio, Nuvia y González Murillo, quienes andan ofreciendo hacer o lo que pudieron y debieron hacer cuando estaban donde se podía, o el caso del sobrino de Murillo Karam cuya huecura y vanidad es tan grande como la enfermedad del tío que quiere prolongar su maldad para los hidalguenses, más allá de su existencia terrenal.

La pugna entre una información tendenciosa y anquilosada contra una comunicación aún defectuosa, ya está… La bondad de las comunicaciones radica en que son como el amor verdadero, recíproco. Te escucho y me escuchas. Te digo y me dices. Te critico y está la réplica. Expongo y expones. ¡Todo en piso parejo! Creo que eso es lo que evitará que el primero de julio nos vuelvan a vender, a nivel nacional, copetitos sin cerebro. O matones de víboras prietas… y en nuestro estado, hombres y mujeres que ya demostraron que solo saben dividirnos para hacer de nosotros y de nuestro dinero, ¡¡¡lo que se les antoje!!!

