El gobernador del estado Omar Fayad fustigó ayer a los críticos de su gobierno “lenguas viperinas que no hacen más que joder pero que no contribuyen al desarrollo del estado de Hidalgo”. El mandatario habló así durante la inauguración del Centro de Investigación y del Instituto Tecnológico de la Construcción campus Hidalgo, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), cuyo terreno donó su administración, pues de esa forma se crea inversión y se genera empleo, argumentó. Y luego, el mandatario estatal refirió que en administraciones pasadas se hicieron donaciones, aunque sin resultados y además con cargo a los hidalguenses, pues en algunos casos se tuvo que contratar deuda a largo plazo. Sin mencionar sus nombres, Fayad se refirió al exgobernador Francisco Olvera, en cuya administración se contrató deuda para comprar un terreno con la intención de que ahí se instalara una planta de la compañía automotriz alemana BMW. También aludió al exgobernador Miguel Osorio, quien contrató deuda para comprar un terreno que tenía por objetivo servir de plataforma para construir la nueva refinería Bicentenario, en tiempos de Felipe Calderón. Y por último, Fayad señaló al exgobernador Manuel Ángel Núñez, quien hizo lo necesario para donar un terreno al Grupo Pachuca para que ahí edificara la Universidad del Futbol. En los dos primeros casos se trató de intentos fallidos para atraer inversiones, pues ni BMW invirtió en el Altiplano hidalguense ni el gobierno federal construyó una nueva refinería en Tula. En el caso de la administración Núñez, al menos sí se concretó la Universidad del Futbol. ¿Por qué molestó tanto a Fayad las “lenguas viperinas” que lo critican a él pero que no dijeron ni una palabra con las acciones de sus antecesores? ¿Para quién va ese mensaje entrelíneas? Lo que sí se agradece es que la actual administración, en efecto, no ha caído en el error de endeudar aún más al estado en pos de entelequias sin sustento sólido en la realidad. De filón. Qué curioso que dos administraciones municipales, Pachuca y Mineral de la Reforma, no tengan ni una observación de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), pero en cambio estén metidas en problemas de manera cotidiana gracias a “activistas” y sindicalistas con ligas cercanas a un partido que lleva los colores de la bandera de México.

