Latinoamérica deja de transmitir “El Chavo del 8”

Los hijos de Roberto Gómez Bolaños lamentaron la decisión

Ciudad de México.- El popular programa televisivo “El Chavo del 8”, que protagonizó Roberto Gómez Bolaños y que seguía retrasmitiéndose en América Latina, fue sacado del aire de todos los canales en los que se exhibía, informaron allegados al intérprete.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos”, escribió en Twitter Roberto Gómez Ferán, hijo del actor.

Por su parte, Florinda Meza, quien encarnaba a doña Florinda y la última pareja sentimental del histrión fallecido en 2014 a los 85 años, lamentó esa medida aludiendo a los difíciles momentos que vive el mundo por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió en redes.

Creado por Gómez Bolaños en 1970 y con su último capítulo grabado en enero de 1980, “El Chavo del 8” fue retirado de la pantalla chica desde el primero de agosto luego de que, según medios mexicanos, la familia del actor y la cadena Televisa no llegaron a un acuerdo sobre los derechos de la producción.

