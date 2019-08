Laura Ortega fue mi amiguis –como siempre me decía–, mi compañera, mi vecina de cubículo, mi cómplice y mi aliada. En junio nos dejó, pero sigue aquí. Hoy evoco la letra de esa balada –interpretada por Nek–, porque la entonaba cuando preguntaban por ella, y de mala suerte no estaba en su lugar. Entonces, yo les cantaba a los estudiantes, cambiando la letra a mi manera: “Laura no está, Laura se fue, pero no tarda en regresar/ Laura se fue, no dijo adiós, pero regresará…”

Y hoy no puedo interpretar esa melodía sin que un discreto nudo en la garganta me advierta lo triste que es saber que efectivamente ya no está, que ha muerto, pero otra vez cambio las palabras para repetir: “Laura no está, pero sigue aquí”.

La última vez que la vi, curioso que recuerde el día exacto, 30 de mayo, yo esperaba que pasaran por mí en el estacionamiento del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad, y ella gritó mi nombre. Me acerqué a su coche, me dio tanto gusto verla tan linda como siempre, pintadita, de mejor semblante, su sonrisa, su mirada. Hicimos planes, prometió que ya regresaría, la enfermedad que tenía era cruel con ella. Cuando su hermano, que fue muy solidario, arrancó el auto, yo no dejé de mover la mano despidiéndome de ella. Fue el adiós para siempre. Qué triste. La nostalgia me hace llorar. La extraño. Laura ya no está físicamente, pero nadie podrá quitarla de nuestros recuerdos.

Fue la segunda persona que traté cuando llegué a mi querida universidad. Seria y exigente, me dio la lista de los documentos que necesitaba llevar para entrar a trabajar al instituto. Me asustó un poco, y tenía razón. Nunca dejó de ser toda una profesional en su trabajo, de ser estricta cuando era necesario. Tantas veces la escuché orientar a cada alumno y a cada alumna. Regañar a los flojos y distraídos. Agradecer a quienes hacían bien sus trámites. Firmó cientos de tiras de materia. Explicó mil veces la forma de pedir becas, cómo no quedarse sin derecho.

Por su puesto, ese carácter fue complicado, de las pocas veces que me pongo a discutir con alguien, una vez tuve un altercado con ella. Reclamé y respondió. Reclamó y respondí. Sin groserías ni humillaciones, cada una con su postura. Nos escuchamos, nos respetamos y jamás en la vida volvió a pasar algo igual. Públicamente le reconocí su labor cuando nuestra licenciatura fue calificada por el Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales.

Gracias a ella, muchos documentos estuvieron a tiempo. Se lo dije, ya resultaba indispensable en nuestra área. Hasta en las juntas de inicio de semestre, cuando nos señalaba a quienes no entregábamos las cartas descriptivas de nuestra materia o nos llevábamos las listas de nuestros grupos.

La recuerdo mucho como mi aliada de vida, cuando organizaba desayunos o celebraba el cumpleaños de alguien. Cantando a todo pulmón eso de “tatuajes de tus besos”, que tanto le gustaba. Todos los catálogos que me daba y donde yo ponía mi nombre para apartar una crema, una ropa sexy o un mueble para baño. Sus mensajes: “Amiguis, hoy toca tanda”. Nuestras bromas, el abrazo cariñoso al cruzarnos por los pasillos. Sí, Laura Ortega se fue, pero sigue aquí.

