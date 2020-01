Pachuca.- El 2020 debe ser un año de crecimiento en materia económica a fin de garantizar mayor desarrollo del país, señaló en entrevista el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo Rivera Barquín.

“Debe haber crecimiento, así como tenemos coincidencias con el gobierno federal, tiene que haber crecimiento para que exista mayor desarrollo en el país, no nos podemos quedar en un nuevo año donde no haya crecimiento”, expuso.

En el marco de la jornada de entrevistas a aspirantes a ocupar el puesto del quinto miembro del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, el dirigente subrayó que, aunque no hay recesión económica, persiste una falta de crecimiento que puede limitar el propósito del gobierno federal de garantizar una mayor distribución del ingreso entre la población.

“Estamos de acuerdo en que se tiene que repartir de mejor manera la riqueza, pero esperamos a que se empiece a ver el crecimiento, que tengamos ese acercamiento con autoridades federales, porque es un tema que debemos que sacar juntos”, dijo.

Rivera Barquín también se pronunció respecto al trabajo del gobierno estatal en materia de atracción de inversiones, el cual calificó como la manera de generar empleos dignos, formales y con seguridad social.

