Lejano, acuerdo en TLCAN: Lighthizer

Mario Alberto Rivera Gaona / Agencia Reforma

Estados Unidos

Un acuerdo con México y Canadá en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN) no está nada cerca en la mesa, pues aún existen amplias diferencias, reconoció ayer el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

“Los países del TLCAN no están nada cerca de un acuerdo”, dijo Lighthizer en un inusual comunicado publicado ayer luego de que por la mañana el primer ministro de Canadá Justin Trudeau asegurara en Nueva York que un buen acuerdo sobre el TLCAN estaba en la mesa.

“Como dije la semana pasada, hay diferencias amplias en propiedad intelectual, acceso a mercado en agricultura, niveles en el ‘de mínimis’ de envíos, energía, asuntos laborales, reglas de origen, denominaciones geográficas y muchas más”, agregó Lighthizer en su comunicado.

Apenas la semana pasada, Lighthizer y sus contrapartes –el secretario de Economía mexicano Ildefonso Guajardo y la ministra de Exteriores canadiense Chrystia Freeland– no lograron un camino para concretar un acuerdo luego de semanas de negociaciones ministeriales.

“Nosotros, por supuesto, continuaremos involucrándonos en negociaciones y esperamos trabajar con mis contrapartes para concretar el mejor acuerdo posible para los granjeros, rancheros, trabajadores y negocios estadunidenses”, continuó Lighthizer en su comunicado.

Ayer, el secretario Guajardo ya había enviado un mensaje vía Twitter rebatiendo al primer ministro canadiense Justin Trudeau, asegurando que un TLCAN donde México perdiera plazas laborales no era uno que estuviera en la mesa.

Originalmente, el líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Paul Ryan había exigido a la administración del presidente Donald Trump notificar la firma de un acuerdo en principio antes de hoy (ayer) 17 de mayo, para que este pudiera ser sometido a votación en el Capitolio en 2018.

