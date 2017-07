En el marco del Día Mundial de la Salud, el 7 de abril de 2016, fue firmado el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, con el que fue creado un marco de cooperación que conducirá gradualmente a la universalización y portabilidad de la atención médica en el país. Un año después, la universalización aún es lejana, los sistemas de salud enfrentan crisis financieras, de infraestructura y algunos hasta de medicamentos; la población solicita atención y dado el esquema utilizado no es posible atenderlos en cualquier institución, para ello deben estar afiliados, y en casos en los que no son derechohabientes, el cobro por la atención sale del presupuesto de cualquier familia

En camino…

A nivel nacional, el 26 de junio de 2017, el secretario de Salud federal José Narro Robles aseguró que el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud está vigente y presenta avances.

En su cuarto Informe de labores explicó que el marco de cooperación entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene por objetivo universalizar los servicios de salud en el país.

Entre las principales metas de esa acción está mejorar el acceso efectivo a la salud y fortalecer el carácter público de las instituciones. También reforzar la coordinación de acciones entre el programa IMSS-Prospera y el sistema de protección social en salud; la construcción de un modelo de atención homogéneo; fomentar la formación y capacitación de especialistas médicos y propiciar la corresponsabilidad de los derechohabientes y beneficiarios en el cuidado de la salud.

Sala de espera

Miguel Ángel de la Fuente López, diputado local de Movimiento Ciudadano (MC) y presidente de la comisión de salud en la actual Legislatura hidalguense, sentenció que actualmente no existe migración al sistema universal de atención a la salud ya que enfrenta diversas dolencias en su ejecución, destaca la infraestructura y la ejecución de recursos.

“No hay ningún avance, es más ahorita tenemos un problema con el sistema de salud, uno es el tema de abasto de medicamentos, que era una de las más grandes demandas”. Habló también del recurso que capta la secretaría por concepto de pago

de servicios.

El 16 de marzo de este año, presentó un acuerdo durante la sesión de la Legislatura para que la Secretaría de Salud estatal (SSH) y la administración del patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Hidalgo revisen y dividan el porcentaje de recursos destinado a los centros de salud, consultorios y hospitales de la beneficencia pública.

“Existe un déficit en gran parte de los servicios de salud del estado. Por lo que no es pertinente que los integrantes de la comisión de salud del Congreso del estado hagan estas afirmaciones tan contundentes sin estudiar a fondo la realidad existente en nuestra entidad, pues se han multiplicado las quejas de los usuarios respecto a los servicios de salud que reciben. Ello amerita la petición de que el titular de la Secretaría de Salud comparezca ante el Congreso.”

Aunado a eso, aseguró que revisan la nómina ya que consideran que en las dependencias existe más personal administrativo que operativo. Además está la revisión al abasto de medicamentos, que de acuerdo con las declaraciones del diputado, ya fue regularizado.

Con ese panorama, el entrevistado ve lejana la solidificación de un sistema universal, que supuestamente estará disponible en 2018. Antes deben atender varios pendientes del sistema de salud.

Explicó que de igual manera el aumento de afiliados a sistemas como el Seguro popular y algunos otros, demandan un aumento de personal ya que de por sí existe una cobertura deficiente. Para él en tanto crezca la derechohabiencia debe crecer también el número de médicos, enfermeras y personal de salud que atiende en hospitales, clínicas y unidades médicas.

Evitar la saturación de servicios podría mejorar la atención que reciben los derechohabientes en espacios de Salud, IMSS e ISSSTE. “Tiene que haber una reingeniería del sistema de salud estatal y que se vean los recursos y el personal que haga falta”, dijo, y agregó que la renovación del sistema tiene que atender todos esos puntos para mejorar la atención a la salud, además deben revisarse a los sindicatos, en caso de que avance

la universalización de los servicios.

“Si es integral y con más recursos lo veo bien, el problema es que también hay sindicatos y que eso es lo que podría frenar el tema de la universalización.”

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, la universalidad creará un catálogo de intercambio de algunos servicios entre las instituciones del sector Salud para atender con mayor eficacia a los derechohabientes. Sindicatos se unen en un frente común para desmentir campaña de desinformación sobre supuesta privatización de los servicios públicos de salud.

Intercambio de servicios

“Debemos decirlo fuerte, claro y contundente: el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud suscrito entre instituciones del sector Salud federal y estatales no significa portabilidad ni privatización”, sentenció José Reyes Baeza, director general del ISSSTE.

Durante la sesión ordinaria de la junta directiva del instituto, Reyes Baeza detalló que el acuerdo consiste en la configuración de un catálogo de intercambio de servicios para atender a la población derechohabiente con oportunidad, cuando la institución de seguridad social no cuente con esa posibilidad, pero alguna otra sí tenga la infraestructura médica para brindar la atención.

A su vez, desmintió categóricamente los supuestos rumores de privatización. “Estamos en la etapa de la construcción del catálogo de servicios que será dado a conocer en julio por el secretario de Salud y coordinador del sector José Narro Robles, quien anunciará los pormenores de la universalización”, puntualizó.

Al respecto, el delegado del ISSSTE en Hidalgo José Copca García aclaró en entrevista que no hay privatización de servicios, pero cada sistema tiene una regulación de afiliación para recibir ese derecho. Afirmó que cuando se trata de salud materna y primeros auxilios, todos los hospitales atienden por igual, luego los pacientes son referidos a su institución de procedencia.

También agregó que las atenciones en

ciertos casos tienen una transversalización,

ya que cuando los hospitales no tienen el servicio que el paciente requiere, son referidos a otro nosocomio, como los servicios de

salud del estado o el hospital del niño DIF,

dijo el funcionario.

Una voz

Para que la hija de Martín Melgoza recibiera atención médica en el área de urgencias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tuvo que firmar un pagaré y dejar 5 mil pesos, además denunció un retraso de horas en la atención de la paciente, que sufrió una caída en las instalaciones del Tuzobús.

El denunciante acusó que el hospital del ISSSTE estaba lleno de personas que requerían atención cuando la paciente llegó a las instalaciones, poco después de las 13:30 horas, luego de lesionarse el tobillo, y recibió atención hasta después de las 17 horas, después de que Martín Melgoza firmó un pagaré.

Además, indicó que recibieron malos tratos del personal; asimismo, otras personas se quejaron de la presunta mala atención que reciben en esa área del hospital. “No es posible, nos trataron demasiado mal”, y manifestó que las condiciones del área no son idóneas, el hospital está saturado y no existe posibilidad de atender a todos de la mejor forma posible.

Derivado de la denuncia que hace referencia a la firma de un pagaré para la prestación del servicio médico en el hospital general Columba Rivera Osorio, la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Hidalgo aclaró el proceso de atención a los no derechohabientes.

“El personal del hospital general procedió en todo momento apegado a los procesos de atención de pacientes no derechohabientes, previstos en la ley del ISSSTE; la paciente en la cual se hace referencia en la nota en el momento que es ingresada al Sistema Médico Financiero (Simef) se reporta con suspensión de derechos, por lo que se le informó de manera oportuna que en caso de ameritar internamiento, deberá realizar un depósito y firmar un pagaré para garantizar la prestación del servicio que nunca le fue negado, a pesar de no ser derechohabiente en el momento de solicitar la atención”, cita la dependencia en una tarjeta informativa.

¿Qué propone el sistema?

+ Proporcionar

servicios de salud de calidad a

toda la población y hacer más

eficiente la atención

+ Las

instituciones

públicas de salud (IMSS, ISSSTE, Seguro popular y Secretaría de

Salud) podrán intercambiar servicios

y atender a cualquier persona,

sin importar su derechohabiencia

+ Permitirá

un uso racional de las instalaciones

y capacidades de cada institución

+ Los

intercambios

de servicios serán para atender

las 700 enfermedades más

comunes en la población mexicana

+ Unificar

los procesos de atención y

tratamiento de las patologías

+ El sistema

debe estar listo a finales de 2018

Los pendientes

+ Firmar

nuevos lineamientos que convenzan a los sindicatos

+ Ampliar

los presupuestos en materia de salud para el siguiente año, sobre todo para aumentar las plantillas laborales

+ La nueva

firma de convenios entre instituciones (Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE) para el intercambio de servicios

+ Definir

un tabulador único de precios de servicios o intervenciones

+ La forma

de pago entre las instituciones prestadoras de servicios

+ El

expediente

digital de pacientes para ser compartido entre todas las instituciones

Miguel de la fuente

Diputado

