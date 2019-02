Lenguas viperinas no contribuyen al desarrollo: Fayad

Pachuca.- Existen “lenguas viperinas que no hacen más que joder, pero que no contribuyen al desarrollo del estado de Hidalgo como lo hace CMIC”, manifestó el gobernador Omar Fayad Meneses al justificar la donación de terreno que hizo su administración para la construcción del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica.

Durante la inauguración del centro de investigación y del Instituto Tecnológico de la Construcción campus Hidalgo, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el mandatario estatal recordó que su gobierno puso a disposición el terreno para crear inversión y generar empleo, sin embargo, dijo, ante los señalamientos, “francamente me seguirá valiendo gorro lo que digan esas lenguas viperinas”.

Mencionó que el gobierno de Hidalgo puso al servicio de la sociedad organizada un terreno para crear inversión, generar empleo, o como en el caso de CMIC, para crear un centro de innovación, de investigación y una institución de educación superior que cumple en tiempo y forma.

No obstante, refirió que a dos años de su administración, el gobierno no ha donado terrenos a empresas, como querían acusarlo con el predio que compró la empresa cervecera en Apan o el de Great Wolf Resort en Tepeji, “eso es falso, porque yo no regalé el terreno, ni el gobierno de Hidalgo le donó el terreno a Grupo Modelo, él pagó una cantidad muy importante de millones de pesos para hacer uso de ese terreno”.

Fayad Meneses recordó que la administración anterior adquirió el terreno en Apan para regalárselo a Grupo BMW y otro gobierno del estado compró y endeudó a la entidad para establecer una refinería petrolera, “era gratis, nadie dijo ni media palabra, nadie chistó nada, calladitos”.

Comentó que así sucedió con otros gobiernos que donaron terrenos para la Universidad del Futbol, “a veces me parece increíble que no haya memoria, ni de corto ni largo alcance, y afortunadamente no he tenido que donar ninguno, porque si hubiera tenido que donar uno solo en estos dos años de gobierno, me hubieran tragado vivo o ya estarían viendo cómo me meten a la cárcel. No les he dado el gusto, espero no dárselos”.

En enero de 2018, el gobernador encabezó la colocación de la primera piedra del centro de investigación, donde informó que el gobierno estatal realizó una permuta de terreno a la CMIC Hidalgo, autorizándole el cambio de una superficie de mil metros cuadrados en Punta Azul, a otra de casi 7 mil en la Ciudad del Conocimiento y la Cultura de Pachuca, para edificar el complejo.

