-Trump sanciona a empresas mexicanas

-¿Tema bilateral entre Pompeo y Ebrard?

-Eludían bloqueo de EU a Venezuela

-Presunta ayuda humanitaria, una fortuna

“¡Pobre discípulo el que no deja atrás a su maestro!”

Leonardo da Vinci Artista florentino

Los servicios de inteligencia de países petroleros, en especial Estados Unidos, descubrieron una red de triangulaciones para vender petróleo en el mercado spot y evadir el bloqueo del gobierno de Donald Trump a Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, donde se involucraron dos empresas mexicanas. En abril los estadunidenses pidieron a la secretaria de Economía Graciela Márquez Colín apoyo para investigar a esas compañías y hasta el momento, a más de dos meses, no hay ninguna pesquisa en el país.

El secretario de Comercio de EU Wilbur Ross visitó México y en una reunión donde se firmó el “memorándum” que facilitaría la obtención de patentes en México, cuando se tenga una en Estados Unidos, le pidió a la secretaria Márquez Colín la verificación de la información sobre la triangulación, con importantes utilidades, de petróleo con Venezuela, para brincarse el bloqueo.

Pasaron más de tres meses y nada ocurrió en México, por lo que el secretario de Estado Mike Pompeo le pidió por la vía diplomática a Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard su intervención para abundar sobre lo que ya se sabía en los servicios de inteligencia estadunidenses y de países productores de petróleo.

En secreto, el presidente venezolano acordó con dos empresas mexicanas intercambio de alimentos por petróleo crudo. Se trata de Libre Abordo y Schlager Business Group, ambas, propiedad de Verónica Esparza, su hija Olga Zepeda y Joaquín Leal Jiménez, que hicieron varias operaciones que se concretaban en costas de Malasia.

Libre Abordo se fundó en 2010 y se enfocó a prestar asesoría y servicios de comercio internacional. Destacó sus acciones de apoyo a países con problemas de crisis humanitaria por falta de alimentos.

De acuerdo a esos informes, que investigó el Departamento de Estado de la Unión Americana, Petróleos de Venezuela evadió el bloqueo mediante un presunto intercambio de ayuda humanitaria. Firmó varios contratos con las empresas mexicanas, mismos que fueron cancelados por la administración petrolera de PDVSA y la presidencia de Maduro.

Schlager, una empresa que realiza operaciones cargueras a solicitud de clientes, realizó desde diciembre pasado, alrededor de seis operaciones en donde le enviaban alimentos procedentes de México, especialmente de 219 mil toneladas de maíz, mil camiones cisterna para agua y otros productos. Esas operaciones arrojaban una utilidad de cuando menos unos 30 millones de dólares por viaje.

Al ser descubiertos en abril de este año, los contratos firmados por el gobierno de Maduro se suspendieron ya que Libre Abordo podría hacerse acreedora de sanciones multimillonarias. Se estima que esa cancelación le hizo perder el conglomerado carguero, hasta 100 millones de dólares, lo que los obligó a declararse en quiebra.

De acuerdo a la empresa, según la agencia especializada en información financiera internacional Reuters, las aportaciones de ayuda humanitaria no son “sancionables” bajo las órdenes ejecutivas 13850 y 18884, que imponen el bloqueo económico a Venezuela por parte de Estados Unidos. Incluso el Departamento del Tesoro del vecino del Norte, según afirmó Libre Abordo, avalaba su labor a través de la Licencia General 4C.

Aunque la operación era relativamente pequeña, Libre abordo recibió presuntamente, 7.2 millones de barriles de crudo venezolano desde diciembre en seis embarques con destino a puertos asiáticos y estaba uno en proceso.

Por lo que corresponde a Schlager, empresa especializada en contratación de personal, no concretó un envío petrolero de 2.4 millones de barriles con destino a Singapur.

Las dudas del Departamento de Estado eran que no tenían experiencia para el manejo de petróleo. Sus operaciones, además era muy pequeñas. Envió mercancías a Estados Unidos por 75 mil dólares y a Italia, por 133 mil dólares. En total realizó importaciones por casi 600 mil dólares y exportaciones por 12.400 dólares.

Por el momento Libre Abordo y Schlager se fueron a quiebra, mientras que EU sancionó a la empresa Afranav Shipmanagement, propietaria del tanquero Athens Voyager, que fue captado por un satélite el 17 de abril en las costas de Kuala Linggi, Malasia, transfiriendo petróleo venezolano.

Ese asunto podría ser un dolor de cabeza para el gobierno mexicano, ya que no ha coadyuvado con la administración Trump, en la aclaración de este asunto; no ha investigado nada al respecto. ¿Será un tema que platiquen AMLO y Donald en su encuentro en Washington? Poderosos caballeros: Hoy inicia el periodo extraordinario de sesiones para aprobar las leyes relacionadas al T-MEC que se pone en marcha mañana. El jaloneo por tres palabras “y otros temas”, provocó que se deteriorara la presencia de Morena y la necesidad del periodo extraordinario. Los morenistas quisieron pasarse vivos, pero fueron frenados por el bloque opositor. Al final de cuentas, se aprobó en ambas cámaras del Congreso. El tema de propiedad industrial debe ponerse mucho cuidado. No pasará el aumento de la protección de las patentes farmacéuticas, pero dejó claro que los cabilderadores de esos poderosos consorcios internacionales. Todo hace indicar que la cláusula Bolar, no aumentará de 20 a 28 años, la protección de las patentes de medicinas.

Una mala señal de las condiciones financieras de Interjet, que preside Miguel Alemán: American Express da de baja su tarjeta de crédito en alianza con la aerolínea. Será a partir de agosto, por lo que terminan todos los beneficios que van con esa tarjeta. Los problemas financieros de la aerolínea, son los que llevaron a la decisión de la empresa que dirige Santiago Fernández-Vidal. La viabilidad de la compañía, después de la crisis del Covid-19 son materialmente complicados de sortear.

Responsabilidad social corporativa: con el objetivo de mitigar la propagación del Covid-19 y como seguimiento del apoyo al sector restaurantero, Grupo Modelo, bajo el liderazgo de Cassiano de Stefano, y su marca de cerveza Stella Artois se aliaron con Canirac, AMR y Dicares para impulsar el protocolo de reapertura “Mesa segura” basado en la NOM-251-SSA1-2009 sobre prácticas de higiene en los servicios de alimentos y bebidas. Asimismo, la compañía proporcionará emblemas de seguridad sanitaria para que los consumidores puedan identificar establecimientos seguros.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS” mvsnoticias.com

poderydinero.mx

[email protected]

@vsanchezbanos

Comentarios