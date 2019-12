Organizaciones campesinas tomaron ayer el Congreso de Hidalgo. Exigen el 10 por ciento del presupuesto estatal para 2020, que se prevé en 50 mil millones de pesos. Los líderes campesinos (no las personas que trabajan en el campo) están obstinados en obtener su tajada presupuestal luego que a nivel federal fueron literalmente bateados por el Congreso de la unión y por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que no cedería a los chantajes de los líderes campesinos. Recordemos que López Obrador advirtió desde el inicio de su administración que su política para apoyar a grupos marginados o que requirieran apoyos gubernamentales sería eliminar a los intermediarios, pues esa metodología había incubado los moches y otras prácticas corruptas. El recorte al campo que provocó un bloqueo de varios días a San Lázaro por parte de organizaciones campesinas en noviembre, fue debido a que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tuvo en 2019 un presupuesto de 65 mil 434 millones de pesos y para 2020 aplicaron un recorte del 40 por ciento. No obstante, después de la presión, el recorte fue menor y el presupuesto para Sader quedó en 47 mil 576 millones, monto que no dejó insatisfecho a líderes campesinos, quienes amagaron con perseguir a López Obrador en todos sus actos públicos. Eso no ha pasado, pero ahora las organizaciones campesinas enfocaron su presión en los congresos locales, como el de Hidalgo. La pregunta es si los diputados locales cederán a sus demandas que, en el caso de nuestra entidad, son absurdas. En caso de que los legisladores aprueben darle al campo 10 por ciento del presupuesto estatal, el sector estaría recibiendo ¡5 mil millones de pesos! En 2019 el presupuesto de egresos estatal destinó al ramo de desarrollo agropecuario 338 millones 101 mil 763 pesos. Si los legisladores acceden a las exigencias, entonces el sector estaría recibiendo casi 15 veces lo presupuestado en 2019. ¿Y su nieve? De filón. Vaya festejo el que tuvieron los trabajadores del Poder Ejecutivo estatal el jueves, pues durante el convite fueron repartidas “salchichas envueltas en pan” y pizzas saladas, pero al final los burócratas participaron en la rifa de ocho autos y cinco casas. Vaya, no estuvo mal para un gobierno austero.

Comentarios