Lidia García, más cerca del Congreso de la Unión

Así lo reveló una reciente encuesta de Consulta Mitofsky

Pachuca.-

Una reciente encuesta realizada por Consulta Mitofsky ubica a los candidatos a diputados y senadores por Morena a la cabeza de las preferencias electorales; sin embargo, la aspirante de ese partido por el distrito federal 06 Lidia García aseguró que no se confía de ellas y su trabajo continuará hasta el último día de campaña.

“Sin duda, da mucho gusto ver ese tipo de encuestas, en donde nos encontramos quizá con una ventaja, pero eso no debe hacer que nos confiemos, por mi parte voy a continuar trabajando, recorriendo las comunidades y los municipios de mi distrito para que la gente conozca el trabajo que queremos llevar a cabo y nos den su confianza, porque a final de cuentas las encuestas no votan”, indicó.

Sin embargo, opinó que el resultado de dichos sondeos se debe al trabajo que tanto ella como sus compañeros candidatos por ese partido realizaron en estos meses de campaña para llevar sus propuestas a todas partes del estado, en su caso a los municipios de Pachuca, Tizayuca, Tolcayuca y Zapotlán, mismos que comprenden su distrito.

Por lo que afirmó que, si bien, existe un gran impulso para los aspirantes morenistas derivado del posicionamiento que actualmente tiene el candidato a presidente de la República por Morena Andrés Manuel López Obrador, el trabajo en particular de cada uno de ellos es lo que a final de cuentas les dará o no la preferencia del electorado.

Finalmente, consideró que la confianza que las personas depositan en los aspirantes de Morena no es un voto de castigo contra el partido en el poder, sino un voto razonado porque “la gente ya no quiere seguir viviendo lo mismo, está cansada de un partido como el PRI que les prometió crecimiento y solo les ha dejado pobreza, inseguridad, falta de oportunidades, entre otros muchos problemas”.

Según el estudio publicado la semana pasada, la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y PES, podría tener la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, aunque en el caso particular del estado, solo llegarían candidatos de Movimiento Regeneración Nacional, ya que la coalición en Hidalgo no se conformó.

En ese sentido, el documento revela que Morena podría alcanzar, por sí solo, un máximo de 142 diputaciones y un mínimo de 115 en la siguiente legislatura, de las cuales, la aspirante por el distrito 06 Lidia García podría encabezar una.

Comentarios