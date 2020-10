Listo y sanitizado material para la jornada electoral

El vocal secretario de la junta local del INE Juan Carlos Mendoza llamó a la ciudadanía a ser conscientes y respetar las medidas sanitarias

Pachuca.- El vocal secretario de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) Juan Carlos Mendoza aseguró que ya está listo y sanitizado todo el material a utilizar para la jornada electoral del 18 de octubre; no obstante, llamó a la ciudadanía a ser conscientes y respetar las medidas sanitarias recomendadas a la hora de acudir a votar.

En entrevista con este diario, el funcionario explicó que durante los últimos meses, representantes de casilla fueron capacitados para las actividades que normalmente llevan a cabo en los comicios; pero en esta ocasión, también para salvaguardar la salud de las personas y la suya, por lo que incluso realizaron varios simulacros.

Asimismo, aseveró que todo el material electoral, como boletas y bolígrafos, fueron recibidos y sanitizados al momento de su recepción y previo a su traslado a los diferentes escenarios donde serán colocadas las mesas de casilla de los 84 municipios.

De igual forma, dijo que la ciudadanía puede tener confianza de la salud de las personas que se encontrarán al frente de la jornada, ya que en todo momento han seguido las recomendaciones del sector salud para evitar contagios, por lo que estos han sido mínimos.

Por otra parte, recordó que durante el proceso de votación los representantes estarán al tanto de que los electores que acudan a emitir su voto lo hagan guardando su sana distancia en la fila y con el uso obligatorio de cubrebocas, por lo que les proporcionarán uno a quienes no lleven.

En ese sentido, dijo que como parte de la coordinación que sostienen con el Instituto Estatal Electoral (IEE), enviarán cubrebocas contemplados para cubrir el 66 por ciento de la lista nominal, considerando que en los pasados procesos no se superó dicho porcentaje de participación.

Además, indicó que parte del protocolo a aplicar será dar atención inmediata a grupos vulnerables, como adultos mayores y mujeres embarazadas; no obstante, no tomarán la temperatura de las personas ya que no podrían impedirle el acceso a alguien por esa circunstancia.

Sin embargo, apeló a la civilidad y conciencia de la ciudadanía para no acudir a votar en caso de estar enfermo, en el entendido de salvaguardar su salud y la de los demás electores, pero enfatizó que fuera de ello, las y los hidalguenses podrán acudir a emitir su voto con la certeza de que todo fue dispuesto para evitar contagios.

