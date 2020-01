Pachuca.- Automobili Lamborghini aclaró en un comunicado que no tiene planes de desarrollar autos eléctricos bajo esta marca en Hidalgo, ni en ninguna parte del país.

Además, el corporativo desconoce a Jorge Antonio Fernández García, director de Lamborghini Latinoamérica, quien la semana pasada anunció, junto con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), el desarrollo de un prototipo de Lamborghini eléctrico en Ciudad Sahagún.

De acuerdo con la cadena, Lamborghini mantiene un litigio activo en los Estados Unidos e Italia, donde se ha obtenido una orden de cese y desistimiento contra Fernández García por el uso no autorizado de la marca y las marcas registradas de Lamborghini.

Cabe destacar que Lamborghini Latinoamérica es una marca que en 1995 obtuvo el derecho para explotar el nombre de la marca, pero no se dedica al desarrollo y fabricación de autos como Automobili Lamborghini S.P.A (Italia), sino que fabrica ropa, accesorios y relojes.



Más información en la edición impresa de mañana

Comentarios