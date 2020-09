Llama Coparmex a candidatos a no poner en riesgo a la ciudadanía

El líder el organismo empresarial advirtió que muchos candidatos están realizando actos de campaña sin las adecuadas medidas sanitarias

Pachuca.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo Rivera Barquín llamó a los candidatos que participan en la contienda electoral en marcha a no poner en riesgo a la ciudadanía con y durante sus actos de campaña.

De acuerdo con el líder empresarial en el transcurso del proceso electoral han sido evidentes situaciones que podrían poner en riesgo la salud de la población ante el riesgo de contagio por la enfermedad que produce el virus SARS-Cov-2, es decir, sin sana distancia o sin el adecuado cumplimiento de las medidas sanitarias. Incluso las redes sociales de los candidatos dan cuenta de estos hechos.

“Hemos podido ver situaciones que podrían poner en riesgo a la ciudanía y que podrían derivar en un número importante de contagios porque algunas personas no traen cubrebocas o lo traen mal puesto, estamos haciendo esta invitación a los candidatos a que, de verdad, así como al sector empresarial se exigió y llegamos al grado de cerrar negocios, que sean responsables con la salud de los hidalguenses y se apeguen a los lineamientos”, enfatizó.

Al presentar oficialmente los Foros Virtuales Participo, Voto y Exijo, el líder empresarial recalcó que los candidatos se tienen que transformar en la búsqueda de alternativas para llegar a la gente y dejar atrás “esas prácticas” de tumultos que hoy son un riesgo.

“No se deben olvidar que estamos en semáforo naranja; las campañas se tienen que transformar y tenemos que decirles que busquen las diferentes herramientas digitales y que aprovechen estos espacios virtuales como los que ofrece la Coparmex y el Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo”, dijo.

El representante llamó a los aspirantes, entre otras cosas, a tener cuidado cuando estén entregando panfletos con información de su campaña, “porque el paso es de mano en mano y podría haber contagios, la idea es que todos cuiden de la salud, que llevemos a buen puerto estas campañas”.

Por otra parte, dijo, será responsabilidad de las autoridades garantizar que la ciudanía acuda de forma segura a las urnas.

“También las campañas se pueden hacer de manera virtual, un ejemplo es el sector empresarial; antes pensábamos que las ventas se podían hacer únicamente de persona a persona y hoy nos dimos cuenta de que en los medios digitales también podemos vender; por ello, los candidatos también deben ser creativos y aprender a ganarse el voto de manera digital, claro que hay oportunidad y no necesariamente con el contacto físico”, comentó.

Rivera Barquín también aseguró que la Coparmex dará seguimiento puntual a las propuestas de cada candidato. Además, llamó a los participantes en el actual proceso electoral a cumplir con todos los compromisos que realicen en campaña, “de ahí la importancia de que no hagan planteamientos que no pueden cumplir o que no son de su competencia”.

