Recicladores, ejidatarios y la presidencia de Pachuca deberán presentar en una reunión los acuerdos para resolver el bloqueo del basurero ubicado en El Huixmí

Pachuca.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) convocó a los recicladores, ejidatarios de

El Huixmí y a la alcaldía de Pachuca a una reunión en la que presenten los acuerdos para resolver el problema de la basura en las calles y su disposición final.

A cinco días de que fuera cerrado ese tiradero y luego de que la población “abandonó” sus desechos sólidos en la vía pública, la dependencia estatal llamó a un diálogo en el que intervengan todos los actores para buscar una solución que reactive la recolección de residuos caseros.

En conferencia de prensa, el titular de la Semarnath Benjamín Rico Moreno enfatizó que ninguno de los municipios de la zona metropolitana ha entregado un proyecto que respalde el uso de los suelos para tal disposición, por lo que urgió a todos colaborar en ese sentido, en especial a la capital hidalguense, ya que bolsas con basura continúan en la calle.

Para resolver a mediano plazo la situación, el ayuntamiento pachuqueño deberá presentar un esquema que a seis meses resuelva dónde pondrá todos los residuos sólidos que produce la ciudadanía.

Asimismo, la Semarnath vigilará la viabilidad de las propuestas para que sea El Huixmí, u otro terreno, que opere bajo la norma ambiental 083, misma que dicta que los desechos sólidos sean valorizados y que únicamente el 10 por ciento sea enterrado.

Sobre la suspensión a la planta de biogás, el funcionario explicó que no descarta que pueda volver a operar y reiteró que no hay “cacería de brujas” y el tema no debe ser ni político ni electoral.

Benjamín Rico, titular de la dependencia, urgió a todos los involucrados a colaborar, en especial a la capital hidalguense, ya que los desechos continúan en la calle

