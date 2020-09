Llama SSPH a concejos no cambiar mandos policiales

Pachuca.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) Mauricio Delmar Saavedra dirigió un oficio a los concejos municipales entrantes para exhortarlos de abstenerse en contratar y colocar nuevos elementos o mandos policiacos en las corporaciones locales, si estos no cuentan con su evaluación de control y confianza.

El mensaje fue emitido por el titular de la SSPH a través del oficio con número SSPH/01385/2020, de fecha 4 de septiembre del año en curso, para recordar a los integrantes de los concejales el acuerdo pactado con las administraciones para la coordinación y colaboración en materia de seguridad.

Lo anterior, con la finalidad de que no sobrepasen el ámbito de sus competencias en las modificaciones en las corporaciones policiacas, pues en algunos municipios aparentemente ya fueron registrados cambios por instrucciones de los concejales.

En ese sentido, Delmar Saavedra alertó a los presidentes de esos órganos sobre las implicaciones legales en que podrían incurrir si esos cambios no se realizan de forma adecuada, al no sujetarse a la normatividad establecida, según señala en su oficio.

Eso, pues apuntó que se incurriría en una falta de tipo penal prevista en el artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señala una pena de dos hasta ocho años de prisión y de 500 a mil unidades de medida y actualización a quien “asigne nombramientos de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada o registrada en los términos de esta ley”.

De lo contrario se incurriría en una falta de tipo penal prevista en el artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señala una pena de dos hasta ocho años de prisión y de 500 a mil unidades de medida como multa

Comentarios