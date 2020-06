Pachuca.- Hidalgo comienza su primera semana en alerta naranja con 551 decesos y 3 mil 248 casos acumulados de covid-19. Del total de casos, se mantienen activos 458, que son los localizados y diagnosticados dentro de los últimos 14 días.

La capacidad hospitalaria fue liberada, las camas generales tienen una ocupación del 39 por ciento, mientras que la ocupación de ventiladores y respiradores artificiales ronda el 20 por ciento.

Desde Palacio nacional, Hugo López – Gatell, sub secretario de prevención y promoción de la salud, reiteró durante su conferencia de prensa que la epidemia en México no ha cedido, aunque se redujo la intensidad de trasmisión en varios estados. El contagio, no obstante, aún continúa.

