Pachuca.- La alcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán manifestó que el ayuntamiento busca alternativas para resolver la problemática de la disposición final de los residuos sólidos y una de las opciones es llevar la basura al centro de transferencia ubicado en el municipio vecino de Mineral de la Reforma.

Una vez ahí, los desechos serán enviados a Santiago Tulantepec, Apan o Tecámac, en el Estado de México, explicó la edila en conferencia de prensa; no obstante, abundó que para ello requieren autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath).

En ese sentido, subrayó que hasta ayer no tenían una respuesta por parte del titular de la dependencia estatal Benjamín Rico Moreno, con quien solicitaron reunirse desde que inició el problema, y fue apenas por la tarde cuando recibieron contestación para llevar a cabo una reunión.

En tanto, indicó que trasladar los residuos a otro lugar representaría un costo extra aproximado de 400 o 600 pesos por tonelada de basura, sin embargo, es necesario considerar la opción toda vez que la Semarnath rechazó al ayuntamiento un permiso para utilizar las celdas número dos y cuatro del relleno de El Huixmí, por lo que actualmente el espacio no representa una opción para tirar los residuos.

Asimismo, aseveró que no existe ningún adeudo con los ejidatarios de El Huixmí, así como que ha presentado diversos proyectos con los que ha buscado consolidar el tema del relleno sanitario metropolitano y otorgado múltiples respuestas para el tratamiento de la basura, mismas que no han tenido el visto bueno de la Semarnath, por lo que consideró que no existe voluntad política para resolver el problema.

Pese a ello, confió en que la reunión programada para la noche de ayer logre dar respuesta al conflicto, al tiempo que recalcó que la presidencia municipal no ha dejado de buscar soluciones, por lo que reiteró el llamado a los pachuqueños para que, en tanto no se resuelva el problema, mantengan la basura en sus domicilios para evitar daños de salud pública.

Finalmente, detalló que el lunes, cuando fue cerrado el basurero, los desechos fueron llevados al tiradero de Apan, mientras que el martes y miércoles los residuos de plazas y mercados, que generan mayor cantidad, fueron recolectados y almacenados en camiones de la empresa concesionaria del servicio Tecmed.

