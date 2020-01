Pachuca.- Colín Kazim Richars nunca había anotado un hat trick en su carrera y el martes lo hizo con Pachuca en la Copa Mx, noche en la que dedicó el primero de sus tres goles al exbasquetbolista Kobe Bryant, fallecido el domingo en un accidente aéreo, a quien admiraba.

En rueda de prensa luego del entrenamiento de los Tuzos en la Universidad del Futbol, el delantero indicó que siempre fue seguidor de Bryant y fue el domingo cuando regresaban de León cuando supo de la noticia por internet.

“A mí él me parecía una persona increíble, su mentalidad era muy fuerte, siempre sabía qué hacer y yo lo admiro por todo lo que hizo, ahora más porque supimos el tipo de persona que era, cómo fue en casa, lo siento mucho y he llorado un poco cuando me enteré, no lo podía creer”, dijo.

Por eso, la noche del martes fue especial para el atacante turco-inglés, pues al homenaje personal que rindió a Black Mamba se sumó el triplete que consiguió y que generó gran expectativa en torno a él.

“Estoy muy feliz por anotar tres goles y más para ayudar mi equipo. Sí, fue Copa Mx pero era muy importante ganar porque en ese momento veníamos de dos derrotas y pensé que ese juego podía ayudarnos a todos. Es el primer hat trick de mi carrera y no importa cuál sea el partido, siempre quiero ayudar a mi escuadra.”

Aunque el mote de goleador ya lo ronda, Kazim Richards indicó que no se ha puesto como meta una marca específica de goles pues lo más importante es ayudar al equipo y jugar en lo colectivo.

El futbolista espera tener la oportunidad de repetir en el marcador de la Liga Mx si el entrenador lo considera en el duelo del sábado ante Tigres.

