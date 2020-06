“Hoy comienzo una nueva vida” Og Mandino, escritor estadunidense -Estrategia de la izquierda radical -Activos desde septiembre de 2018 -La guerra secreta de las vacunas Llegar al poder no fue fácil para la izquierda. Por ello no quieren dejar el poder, aunque cometan infinidad de errores y manejen posiciones económicas, políticas y sociales que vayan en contra de la manera de vivir de los mexicanos, en términos generales.

En las últimas semanas, tanto legisladores de Morena, así legisladores y simpatizantes, envían señales de un gobierno que buscan en el corto plazo. Son los intereses de grupos que no hacen mayoría en el país, a pesar que ganaron hace dos años los comicios para la presidencia de la República.

Nada más para atrapar algunas de esas señales, se aprecia su interés por cambiar la Constitución, las reglas políticas, educativas, de la propiedad privada, de convivencia y hasta de vigilancia de la sociedad y los vecinos.

Se trata de tomar el control de la sociedad, en todos los sentidos, de manera muy similar a la que ocurre en otros países de tendencias ideológicas similares a las de Cuba y Venezuela.

Vamos por partes. En economía, hemos visto que desde el Congreso se le dan facultades a la burocracia federal para manejar los medios de producción y no darle libertades al sector privado, como marcan las reglas del capitalismo. Simplemente es el control total del gobierno sobre todos los medios de producción.

En educación, el camino va por dos vertientes. La primera la del adoctrinamiento en donde el partido en el poder se convierte en el parteaguas de la historia. Eso quiere decir que es el salvador del país, aunque se continúen con viejas prácticas como la corrupción y la ineficiencia, que ha corroído la política del país a través de los últimos dos siglos. La historia la manejan con superficialidad y de acuerdo a los puntos de vista de quienes son los historiadores oficiales de la actual administración. En ningún momento, presentan juicios de ambas partes de la historia. Bueno, a eso nos acostumbrados gobiernos que veían con admiración a Stalin o a Hitler, en los años de 1930 y 1940.

Además, buscan tomar el control de la cátedra en todos los niveles de la educación. Por si fuera poco, para controlar la educación en el país con criterios políticos de la cuarta transformación. Inmuebles, contenidos, hasta las cuotas, las quieren sancionar, con lo que eliminar la participación de los padres de familia en el contenido de las enseñanzas para los estudiantes desde kínder hasta postgrado.

En material social, pretenden mantener el control de las masas mediante la compra de voluntades. Esto les ha dado excelentes resultados al PRI, PAN y ahora Morena. Esto lo hizo una “costumbre sana” el PRI, que después lo aplicó el PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón, para que se aplique como norma electoral Morena.

En países desarrollados en materia electoral y democracia, los ciudadanos que reciben alguna ayuda de un partido o del gobierno, sacrifican por ese motivo el derecho al voto. Recibir un lápiz o una cubeta para la leche de Liconsa, es motivo para que no le den derecho al voto.

Quieren aniquilar a los partidos opositores, mediante mecanismos legislativos. Entre menos voces críticas, mejor. Por si fuera poco, como los faraones de la antigüedad, borraban de la historia el paso de los antecesores. Esto, con el único fin de calificar como “históricamente bueno” lo que hagan de ahora en adelante.

Esto no lo aplican a nivel federal, sino a todos los niveles. En el Legislativo federal así como en los Ejecutivos estatales y en toda la clase política. La izquierda tuvo una sola oportunidad para llegar al poder y no lo va a soltar, por la buena o por “decreto”.

Poderosos caballeros La senadora Rocío Abreu, de Morena, alerta sobre la grave pandemia que baja de las plataformas de Pemex. En Ciudad del Carmen, el pueblo ve cómo bajan los trabajadores de las plataformas, incluso a los enfermos del Covid-19 y los llevan en camiones donde se contaminan entre ellos mismos y los alojan en hoteles que no cuentan con medidas de control y seguridad. Pide, en una entrevista en mi programa de radio en MVS, un cambio de turnos, que vayan de 14 días a 30 días y detectar a los enfermos. Una cosa es clara, Pemex no está gastando en pruebas rápidas, medidas sanitizadoras y otros mecanismos de control de la pandemia entre sus trabajadores. Le chupan la sangre a Pemex, que dirige Octavio Romero, y no invierten un peso en sus trabajadores.

En el ranking anual de agencias de relaciones públicas que realiza el departamento de investigación de merca 2.

0 a través de un cuestionario estructurado que toma en cuenta cuatro grandes índices de desempeño: facturación, empleo, cuentas y métricas digitales, se tomaron en cuenta a 133 empresas y se seleccionó un top 70, donde se observa que LLYC México, que codirigen Javier Rosado y Rogelio Blanco, es la más reconocida del país.

Responsabilidad social corporativa Un prototipo de ventilador pulmonar elaborado por el Centro Nacional de Ingeniería y Desarrollo Industrial a partir de un diseño abierto compartido por el Massachussets Institute of Technology. Los responsables del ensamblaje son varios miembros del Clúster Automotriz del Estado de México, que preside Gunther Barajas, quienes recibieron la aprobación de la Cofepris para reproducir hasta 50 mil unidades en lo que resta del 2020. Este dispositivo funciona a partir de un mecanismo que acciona un resucitador manual, instrumento plástico que da ventilación para pacientes con dificultades para respirar por cuenta propia. El proceso de producción está liderado por ZF, que fabrica bolsas de aire, cinturones de seguridad y otros productos automotrices, además de Mabe y Zodiac Aerospace. Su costo será inferior a mil dólares y empezarán a entregarlos esta misma quincena.

