En todo tiempo, desde la presidencia se crean todos los poderes subsidiarios, los de la milicia entorchada, los representantes populares, los virreyes estatales, los escritores bien o mejor informados que los otros, los textoservidores y lorocutores de moda, los líderes de las organizaciones sociales, los partidos políticos y los interlocutores funcionales del régimen.

El poder presidencial lo es todo en un sistema como el mexicano de presidencialismo omnipotente que, por cierto, ya es una rara ave entre los latinoamericanos, pues en la región se han reducido o han desaparecido los poderes omnímodos de los presidentes antaño intocables.

En todo el mundo solo queda una docena de países con regímenes de esta característica disfuncional. Todos se han ido para no volver. Han sido sustituidos por congresos poderosos y mecanismos horizontales de control y opinión pública o por sistemas cuyo Poder Judicial es serio y respetado por todos los actores políticos, no como el de aquí, absolutamente vendido y arrastrado.

Capricho del que manda otorgarles demasiadas concesiones El poder real de los grupos y personajes que siempre han sido favorecidos desde el poder presidencial es casi siempre nulo o inexistente. Es solo un capricho del que manda otorgarle demasiadas concesiones, siempre a contrapelo del tratamiento general que se le da a la población. Pero ni son tan fuertes, ni son indispensables.

Todo forma parte de un contrasentido. Es una verdadera aberración, producto de la ignorancia y de las fantasías mentales de los empoderados de ocasión, de quienes se sientan en “la silla embrujada” de Palacio Nacional, esa donde Emiliano Zapata nunca quiso sentarse ni para que le tomaran la foto cuando entró triunfante a Ciudad de México.

La terca realidad del sistema político supera muchas fantasías Y no estamos hablando usted y yo desde la autocracia o con una visión totalitarista de las cosas. No. Solo se trata de un acercamiento a nuestra realidad. Preguntémonos por un momento: ¿qué habría sido históricamente de los grupos de poder mexicanos si hubieran sido abandonados o despreciados por el poder político de las presidencias pseudorepublicanas? Jamás se hubiera sabido de ellos.

La terca realidad, como decía Gramsci, del sistema político mexicano supera muchas fantasías de la ciencia política tradicional. No le alcanzan esos parámetros. Mientras que en otras latitudes los apapachos a los personajes o grupos de poder son producto de marcas de competitividad por el mercado, invenciones científicas, incentivos a los mecanismos de producción, aquí no.

En este rancho grande de los caprichos presidenciales, la única competencia que ha existido entre los poderosos adinerados y los favoritos de Palacio Nacional es por el favor y las bondades que extiende a nuestras costillas el dedo presidencial que los protege y los enaltece en los altares de esta sufrida patria.

Y es que mientras más cerca estén del presidentillo en turno, mejor y más fortuna y suerte. Siempre y cuando no estén tan cerca que se quemen. Siempre y cuando al tiempo que mamen, no se lleven al burro para su casa. Es su único misterio. La fórmula mágica que los mantiene en el banquete de Petronio, donde solo son invitados los elegidos del poder prestado.

El anunciado cambio de régimen nunca llegó. Más de lo mismo El presidentillo en turno –casi siempre un pobre sujeto enredado en las trampas de la lisonja y el convite– crea sus propios mitos, erige sus propios fantasmas, sus factores de poder, sus grupos de presión a modo, su propio aparato de carnestolendas, para pasar a la historia como un magnífico. Todos son personajes de ficción, nunca sirven para gran cosa.

Desgraciadamente, lo que esperaban muchos mexicanos, el cambio de guardia, la renovación total de lo inútil, la cancelación de las traiciones, ser gobernados por leales a su causa, no por espantajos y fantoches, nunca llegó.

El anunciado cambio de régimen, de sistema, de formas, de gobierno, y hasta de modo de andar, una nueva visión sobre el desarrollo regional equilibrado, sobre la distribución del ingreso, sobre el ejercicio republicano del poder, sobre los deberes esenciales del Estado, fue suplantado por un circo bufo de rarezas políticas…

De complicidades ñoñas, de ambiciones y codicias sin freno, acompañado todo por la complicidad absoluta con un puñado de mercachifles archimillonarios gracias a las concesiones del gobierno y con los carteles del narcotráfico, que imponen su ley y su modo. Y lo quieren todo, rápido y en efectivo. El país es un panteón que suma mensualmente 3 mil ejecutados, víctimas de la delincuencia organizada.

Escuadrón de “bots” de Epigmenio… y la devolución de impuestos El que el país esté en manos de narquillos enpistolados y de un reducido grupo de adinerados con las obras y potestades que el mismo Estado les concedió, es culpa absoluta de un modo abominable y podrido de ejercer un poder omnipresente y deletéreo, de un sistemita que se solaza en sus propias mentiras, a cargo de nuestros impuestos.

Van ejemplos: Epigmenio Ibarra, el guatemalteco productor de televisión, no solo es un propagandista interesado del régimen, es el jefe del Estado mayor conjunto –con Federico Arreola, John Ackerman y Jesús Ramírez Cuevas, entre otros– en la campaña bolivariana del caudillo.

Beneficiario multimillonario en la devolución de impuestos, es el nuevo factor real de poder que se ha agregado a los favoritos de palacio. Mientras, Ibarra declara delito grave no declarar depósitos e ingresos bancarios de 5 mil pesos. La esposa no declara donaciones inmobiliarias del anterior gobierno poblano.

El que azuza desde los 4 millones de “bots” electrónicos a los chairos, el que traza las líneas de contraataque al patrón, para alimentar las bravuconadas de Dolores Padierna, Taibo, Félix Salgado Macedonio, Fernández Noroña, Irma Eréndira Sandoval y sus tristes acompañantes.

Compadres de Nahle, Jiménez Pons, los entorchados de Sedena Los otros favoritos, los compadres de Rocío Nahle, reciben contratos multimillonarios a sus empresas fantasmas en las lamentables obras de la refinería Dos Bocas. El Frijolito Jiménez Pons sigue engordando el cochinito particular con las del fallido Tren Maya. Y falta saber los que están robusteciendo los entorchados con la construcción de la central avionera de Santa Lucía.

Esos son, entre otros, los grandes grupos de presión, los factores reales de poder aquí en el rancho grande, y en medio de ellos, la revolución bolivariana cómo un Dios, el Foro de Sao Paulo como su doctrina. El no pago de impuestos y la evasión de la justicia como norma. A los esforzados médicos y enfermeras que se han jugado la vida en la pandemia, sin medicinas ni instrumentos, solo medallitas: el águila azteca para ellos.

Y aún peor, desde que el caudillo puso la salud de los mexicanos en manos de un merolico adulador, mentiroso e incapaz. La economía, en manos del Chespirito Herrera, quien dice que “la recuperación será de palomita”, mientras el de Tepetitán sigue diciendo que la crisis económica ya tocó fondo.

¡En qué manos estamos! Los favoritos de hoy, mamarrachos empoderados y exonerados Hermanados, Trump azuza a los “wasp” en el conflicto racial estadunidense, para alcanzar el colchón de votos que le permita la reelección. Aquí, el caudillo premia y excita a los chairos para el mismo objeto: la obsesión reeleccionista. Gobernar sobre un país de mudos y miserables. Para ello, el de aquí monta sus grupos de poder, sus factores reales, que no pasan de ser un grupo de mamarrachos empoderados y exonerados.

Todos caben en un elevador y son producto de un solo dedo. Contratos directos y sin licitación, faltaba más. Después, liberación de adeudos fiscales. Después, la revolución bolivariana. Su única fuerza: 4 millones de “bots”.

Sinvergüenzas natos. Cínicos de corazón. Empezando por quien los cobija y los encubre.

¿No cree usted? Índice flamígero. Del dicho al hecho: el 2 de mayo de 2019, en su ya habitual “mañanera”, AMLO indicó que en el extranjero ya se sabe que ya no habrá corrupción y que se acabó el favoritismo de las empresas. Apuntó que anteriormente no existía piso parejo para los inversionistas, principalmente para las compañías extranjeras, ya que en sexenios pasados siempre hubo favoritas. “Ya no hay favoritismo”, afirmó López Obrador, quien agregó que otro factor que está ayudando mucho es la fortaleza de la moneda. López Obrador indicó que el país marcha por buen camino. “Estamos tranquilos va a crecer la economía. No podemos estar todos de acuerdo sería aburrida la vida”, concluyó.

