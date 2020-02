Lo último que sabía de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), es que se había refugiado en Rusia y no en Alemania, como se insistía.

Esto lo publicó el columnista de El Universal Salvador García Soto, distinguido por su profesionalismo.

No reveló sus fuentes, pero con la claridad que expuso el itinerario que había seguido en su huida el exfuncionario tenía los visos de ser veraz.

Pasaron algunos días y otros acontecimientos polarizaron el interés de la opinión pública.

Fue hasta el 13 de febrero en que se supo que Lozoya Austin había sido detenido en un fraccionamiento muy exclusivo, para millonarios, en la Costa del Sol española, ubicado en el municipio malagueño de Benahavís, cerca de la Zagaleta.

La información estuvo acompañada por imágenes, en donde se advierte al hasta entonces prófugo esposado y con policías custodiándolo.

La captura fue consecuencia de un operativo conjunto de la Policía nacional española y la Interpol.

Sustancialmente enfrenta cargos por supuesta retribución ilegítima de Odebrecht, compras no justificables de Nitrogenados y de un astillero, así como desvío de recursos de Pemex con empresas que incumplieron contratos.

Algunas de las notas llegaron a precisar que la fortuna de Emilio Lozoya era de cerca de 750 millones de dólares, aunque no se especificaron propiedades o cuentas bancarias.

Ahora, las autoridades mexicanas contarán con 40 días para formalizar e integrar su petición de extradición.

En alud surgieron declaraciones por el caso

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que hubiera un pacto secreto con Enrique Peña Nieto para proteger a quien fue uno de sus cercanos colaboradores.

“Todas las investigaciones en curso no pueden limitarse, tienen que hacerse con amplitud e ir al fondo. El Ejecutivo (él) no podrá decir esto sí, esto no. Esto no lo vamos a hacer, no sería justo ni democrático”, expresó el mandatario.

A su vez, el fiscal General Alejandro Gertz Manero precisó que habrá en consecuencia investigaciones “contra otros personajes ligados a los casos de corrupción en proceso”.

Años atrás la fortuna sonreía a Lozoya Austin

En 2014 la revista británica Energy Intelligence lo nombró “Ejecutivo petrolero del año”.

Se expresó que Petróleos Mexicanos, bajo su égida, había emprendido su transformación corporativa más importante en los últimos 75 años. La Universidad de Harvard lo calificó como uno de sus exalumnos de mayor proyección, el Foro Económico Mundial lo denominó Young Global Leader y antes, en 2010, la fundación del Consejo Americano de Negocios lo distinguió con el Premio al Liderazgo como Embajador Hemisférico.

En lo político, muy vinculado con Enrique Peña Nieto, fue coordinador de vinculación internacional en la campaña presidencial del originario del Estado de México.

En ciertos momentos, se dijo que después de Luis Videgaray, era el más cercano al presidente.

Lo que vendrá, a no muy largo futuro, será el proceso judicial, sin que se descarte que tengan que concurrir Peña Nieto y Videgaray, además de otros altos funcionarios que de alguna manera se relacionaron con el inculpado.

De llegar a ocurrir esto sería inusitado por la importancia de los hasta hoy aludidos.

Una especie, rumor que circuló insistentemente es que Lozoya Austin estaba en España para concertar una reunión con Peña y de ahí tomar decisiones para enfrentar lo que se infería que iba a ocurrir tarde o temprano: su detención.

El expresidente, se comentó, ya ha sido cuidadoso al no exponer su vida privada con quien ahora es aún su novia.

Convenio UAEH y escuela alemana

Con el fin de que estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) tengan la opción de dominar un segundo idioma, el rector Adolfo Pontigo Loyola firmó un acuerdo de cooperación con Cornelia Linnhoff, directora de la escuela alemana Walter-Mohr Realschule Traunreut.

Fundamentalmente se establecieron bases para acciones académicas conjuntas, de intercambio, culturales y deportivas.

A la directiva del plantel teutón le acompañaron 11 alumnos y dos docentes.

Esto es parte, subrayó el rector Pontigo Loyola, de las metas del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), para que la UAEH se ubique entre las 500 instituciones educativas del orbe.

La visitante resaltó la infraestructura de la universidad y mencionó: “Se ofrece aquí una educación de muy alta calidad, es una distinción el haber hecho realidad este convenio.”

El acto fue rubricado con la entrega de certificados a 25 estudiantes de bachillerato que aprobaron el nivel A1, dos del mismo nivel académico A2 y, asimismo otro alumno y un docente del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI), del nivel B1

Ayuntamiento y la basura

No hace mucho había una campaña para exhortar a que los desechos se colocaran en sitios previamente establecidos. Incluso se recuerda una sensible invitación con el llamado “Ponga la basura en su lugar”.

A lo largo de diferentes administraciones municipales en Pachuca este programa funcionaba, en ocasiones con éxito y en otras con sensibles atrasos.

El ayuntamiento tenía un parque vehicular oneroso, con todo lo que significaba el mantenimiento de unidades y salarios a conductores y auxiliares.

La alcaldesa Yolanda Tellería optó por mantener un servicio concesionado que, debe decirse, ha prestado buen servicio.

Hasta que ejidatarios de El Huixmí, que controlan espacios para el depósito final de lo recogido, exigieron, al parecer, pagos ya vencidos y no permitieron el acceso de la empresa responsable de la recolección

Y de una noche a un fresco amanecer todo cambió. Ya no pasaron los camiones y en todo el municipio, sobre todo en esquinas, se acumularon bolsas y todo lo que sirve para resguardar desechos y de un plumazo Pachuca dejó de ser ejemplo de limpieza a lo largo de toda una semana.

La presidenta municipal, ya habituada a pruebas que ha enfrentado, refirió que habría arreglo, tras la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), que encabeza Benjamín Rico.

Los pachuqueños esperan que se llegue a un final feliz porque ciertamente deprime la vista de bolsas, de todos colores y tamaños, casi esquina tras esquina.

