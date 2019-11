“La libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, esta debe ser demandada por el oprimido”

Martin Luther King

En entrevista, Cynthia Navarrete, bailarina de la puesta en escena Conságrame la primavera, nos comparte en exclusiva para este espacio, junto con el Colectivo Medias de Cabaret, que decidieron realizar esta pieza de danza-teatro de Stravinski bajo la dirección de Charly Castellano, con el elenco integrado por Jazmín Velázquez, Rosana López Marina Urrutia y Nancy Nieto. La obra surge ante la necesidad de sensibilizar a la sociedad acerca de las desapariciones forzadas y la violencia de género que vive Hidalgo. Es una partitura de movimiento que pretende generar en el espectador la reflexión, a través de una experiencia sensorial corporal, con la participación de cinco mujeres desde el discurso de sus cuerpos.

Ana Liedo, productora de Ciartes y Sí, comenta que: “La vida inicia en una inhalación y termina en una exhalación, la vida entonces se reduce a una respiración”. Hace poco más de 100 años, en 1913, Stravinski propuso una obra vanguardista en ritmo, disonancia y riesgo, para narrar una historia donde una joven es elegida como víctima sacrificial, quien baila hasta morir. La obra está vigente, pero en la versión de 2019 del Colectivo Medias de Cabaret una joven decide quitarse la vida como última solución al dolor que siente, después de haber transitado una vida llena de violencia. Cansada de seguir el patrón, la estructura; obligada a estar dentro de la norma, sometida a ser parte de un estereotipo y decidida a no ser más. Harta de los tacones, el maquillaje, donde el corset perfecto rige la forma en la que “debe” caber ese cuerpo único, que por tanto no amolda a ningún cuerpo real. Se desprende del corset y de su piel. “No moriré por manos ajenas, cualquier decisión respecto

a mi vida y mi cuerpo la tomaré yo, mi cuerpo es mi territorio y yo decido qué hacer con él. No quiero ser una más que muere en manos del sometimiento, el engaño, la injusticia y el odio”. Una vez tomada la decisión se confronta con sus espejos, cuatro espejos, cuatro décadas, cuatro mujeres. Esta pieza escénica muestra las confrontaciones que vive una mujer para entrar a la estructura social violenta y normalizada por la masculinidad hegemónica, una retrospectiva de lo que significa ser mujer en tiempos de feminicidios. Siempre entre la vida y la muerte, siempre en el halo de la última exhalación.

El 29 de noviembre, a las 19 horas, tendrán su cierre de temporada en las instalaciones de la Fundación Rosalía y Raúl Guerrero, ubicada en Privada de los Jorges número 108, en el bulevar Panorámico, cerca de centro médico La Paz.

También el viernes 29 y sábado 30 de noviembre será el cierre de temporada de la obra La niña Catalina, del género de terror, producida por Carlos Sandoval; la directora es Haidy Salinas y los actores son: Valentina, Carlos, Sofía, Gerardo, Adán, Susana, Mario, Diego, Ximena, Fernanda, Liliana, Jumany, Uriel, Olga, Leilani y Cerethuna. La obra consta de un recorrido que dura de 15 a 20 minutos, pasando por pasillos y habitaciones de una antigua casa que en antaño se dice que fue la primera Cruz Roja de Pachuca, ubicada en la calle Miguel Hidalgo número 620, casi esquina con Arista, en la colonia Centro, de las 18 horas a media noche. Aún estas a tiempo de vivir el suspenso y el terror de noviembre, ya sea que te sientas identificado con una lucha social, o bien, que disfrutes de sentir el miedo de los espectros ambulantes del pasado que aún siguen presentes y pocas veces se dejan ver ante el velo de la oscuridad de la noche.

Celular: 554 850 4719

https://www.youtube.com/watch?v=uEgipV30HVw&feature=youtu.be

[email protected]

Comentarios