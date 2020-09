Luis Chávez pasa el corte del Tata

Pachuca.- El tuzo Luis Chávez tendrá la posibilidad de debutar con la selección mexicana el miércoles, pues fue confirmado por el técnico Gerardo Martino para la lista final del equipo que enfrentará a Guatemala.

Ayer, el Tata dio a conocer la convocatoria definitiva para el partido amistoso en el estadio Azteca, en la que aparecía el jugador albiazul, quien recibe su primera oportunidad con el Tri, aunque ya será decisión del director técnico si aparece en el 11 inicial o entra de cambio.

El club Pachuca, mediante sus redes sociales, felicitó a Chávez por el llamado. Es de recordar que el futbolista es el único elemento del equipo hidalguense que fue llamado en la actual convocatoria.

Por otra parte, Martino confirmó la baja del portero Jonathan Orozco, quien fue sustituido por Rodolfo Cota, y de Mauro Lainez, para quien también era su primera vez con el equipo mayor, por la situación sanitaria que se vive en Xolos, donde hace unos días se dio a conocer que 30 personas resultaron positivas al Covid-19.

Descarta Martino a Funes Mori… por el momento Pese a que Rogelio Funes Mori ha hecho público su deseo de jugar con la selección mexicana una vez que finalice el trámite de su nacionalización, el Tata Martino no lo contempla, al menos no a corto plazo.

El estratega nacional sostuvo, en videoconferencia, que el futbolista de Rayados no cumple actualmente con los requisitos para ser considerado en Tri, dado que no ha resuelto su situación legal con el tema de la naturalización.

“Yo convoco jugadores que legalmente estén en condiciones de integrar a la selección y que aporten. Cuando ocurra, tomaré la decisión. No me gusta hablar de naturalizados o no, yo llamo a jugadores con posibilidades de ser convocados.”

Comentarios