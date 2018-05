Manda INE indagatoria de Bronco a PGR

HÉCTOR GUTIÉRREZ /

EVLYN CERVANTES /

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Jaime Rodríguez el Bronco será investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Contraloría de Nuevo León, debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó una posible malversación de recursos públicos, operaciones con dinero ilícito y una presunta defraudación fiscal por parte del candidato a la presidencia de la República.

El consejo general del INE aprobó ayer multar a Rodríguez con 739 mil pesos tras acreditar que utilizó a funcionarios estatales para recolectar firmas en días laborales, por triangular fondos con empresas fachada y dispersar recursos de procedencia ilícita a través de tarjetas que fueron entregadas a auxiliares que recopilaron apoyos.

Además, el organismo aprobó darle vista a la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR para que investigue posibles delitos fiscales del gobernador con licencia de Nuevo León.

Aunque el INE calculó 25 millones de pesos en multas al candidato por todos los ilícitos que cometió, por ley únicamente pudo sancionarlo con 739 mil pesos, ya que es el límite legal con el que puede multarse a una persona física.

En total, la autoridad electoral detectó que Rodríguez ingresó a su campaña de recolección de firmas 12.8 millones de pesos ilegales.

“Es importante subrayar que el desahogo de estos procedimientos ha dado indicios de que se están cometiendo posibles ilícitos para los que el INE no tiene competencia de investigación, como malversación de recursos públicos, defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita”, aseveró el consejero presidente Lorenzo Córdova.

“Por lo que además de dar vista a las autoridades competentes en la materia, como la Controlaría y transparencia gubernamental del estado de Nuevo León, el Servicio de Administración Tributaria, también se le da vista a la Procuraduría General de la República (PGR).”

El consejero Ciro Murayama detalló que, tras información publicada por Grupo Reforma, el INE acreditó que 656 servidores públicos de Nuevo León recabaron firmas en días y horas hábiles, lo que equivalió a una aportación ilegal de 2.6 millones de pesos.

También halló un esquema de triangulación de recursos ilícitos en el que se usó a 19 empresas sospechosas, algunas de ellas fantasma, a personas de origen humilde como testaferros y simulaciones por parte del propio Rodríguez para juntar más de 4 millones de pesos de financiamiento.

El consejero agregó que, en un tercer caso, por una investigación de Grupo Reforma, se detectó que 6.6 millones de pesos, provenientes de compañías que no existen en el registro nacional de proveedores, fueron dispersados en tarjetas Oxxo Saldazo para pagar a auxiliares que juntaron rúbricas para el Bronco.

“El INE no cejará la posibilidad de combatir la corrupción política, no es una tarea para dejarse a la próxima generación, aquí y ahora es posible defender el juego limpio y rescatar las prácticas y los valores irrenunciables de la democracia”, aseveró Murayama, quien condenó que el representante de Rodríguez, Javier Náñez Pro, no asistiera a la sesión.

