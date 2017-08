Manifestaciones vs parquímetros, asunto político: Ludlow

Atrás están los priistas, aseguró

Pachuca.- Daniel Ludlow Kuri, secretario de acción y gobierno del comité directivo estatal del PAN, volvió a publicar un video en la red social Facebook para hablar ahora de las manifestaciones en contra de los parquímetros y afirmó que atrás de ellas están los priistas quienes pretenden generar inconformidad en la población; por lo tanto, es “asunto político”.

El esposo de la presidenta municipal de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán pidió a la ciudadanía no confundirse e investigar sobre el contenido del contrato firmado por la anterior administración municipal y la empresa MoviParq.

“El problema de los parquímetros en Pachuca es un asunto netamente político. ¿Por qué me atrevo a reafirmar esto? Porque si bien hay ciudadanos inconformes, hay un grupo de simpatizantes priistas encabezado por el líder del sindicato de trabajadores de gobierno, algún regidor y quieren generar una inconformidad popular para que se le volteen a la alcaldesa con el tema de parquímetros”, explicó.

Ludlow Kuri afirmó que su esposa se comprometió a que una vez llegando a la alcaldía analizaría el contrato y a partir de ahí tomaría las medidas correspondientes para llevarlas a cabo.

“Ellos afirman que Yoli Tellería en su campaña se comprometió a quitarlos y no es cierto, Yoli nunca dijo eso y si existe algún video o grabación en donde se reafirme lo publicamos y hasta una recompensa le damos”, indicó.

Aseguró que los responsables de ese problema son los propios priistas, pues el expresidente municipal de Pachuca Eleazar García dejó el acuerdo con dicha cláusula para evitar rescindirlo.

“Ese convenio no se puede cancelar nada más porque sí, no es que digan no pongan los parquímetros y la alcaldesa diga ya no los ponemos y quitamos el convenio. Para ello tiene que pagarle a la empresa la famosa suma de 190 millones de pesos, dinero que no tiene el ayuntamiento”, expresó.

Ante ello, Ludlow Kuri afirmó que la alcaldesa ha tratado de sacar provecho a esa desventaja al conseguir 40 por ciento del ingreso por los parquímetros.

“Pachuqueño, que no te confundan, que no te engañen, investiga, toma las decisiones y si los parquímetros continúan es porque no hay forma de quitarlos”, sentenció.

