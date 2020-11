Marchan en Pachuca por despenalización de la mariguana

Pachuca.- Al grito de “Derechos humanos para los mariguanos”, decenas de personas, principalmente jóvenes, marcharon este domingo en Pachuca por la legalización de la mariguana, a días de que el dictamen fue aprobado en el Senado de la República; no obstante, aseguran que solo se trata de una simulación.

Fueron cerca de 200 las mujeres y hombres que este día se reunieron pasadas las 14 horas en el parque Pasteur y cerca de una hora después iniciaron su caminata por la ciudad, la cual pasó por un tramo de Río de las Avenidas, el monumento al Maestro y llegó a plaza Juárez.

Durante el trayecto, los jóvenes gritaron otras consignas como “La ley tiene huecos, derechos al pacheco”, pues manifestaron que el dictamen de ley aprobado por las y los senadores, discrimina a los usuarios y mantiene la penalización por los límites establecidos para la portación de la sustancia, por lo que solo se trata de una simulación.

Mientras varios de los presentes consumían mariguana en cigarros y pipas, policías municipales y estatales resguardaban la protesta para evitar incidentes; no obstante, aseguraron que la indicación fue no detener a nadie, en tanto no se registraran actos violentos.

Mas información en la edición impresa de mañana.







