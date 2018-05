Margarita deja lucha por la presidencia

Encuestas le daban cada vez menos posibilidades

Ciudad de México.-

Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del expresidente Felipe Calderón, anunció la noche de ayer que renuncia a sus aspiraciones como candidata presidencial independiente, en el programa “Tercer grado” de Televisa.

“Quiero decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política”, expresó Zavala en un adelanto transmitido por redes sociales.

Poco después de conocerse la noticia, Ricardo Anaya Cortés, a quien el matrimonio Zavala-Calderón culpa de haber tomado el Partido Acción Nacional (PAN) y haberles restado posibilidades, dijo en su cuenta de Twitter: “Margarita Zavala, mujer valiente y de principios. Sus aportaciones al país, y en particular a esta contienda electoral, han sido muy valiosas. A ella y a su equipo, todo mi reconocimiento”.

El candidato del oficialismo, José Antonio Meade también se refirió a su renuncia: “Mi mayor respeto y admiración a Margarita Zavala, mujer honesta, inteligente y congruente. Siempre contará con mi amistad y reconocimiento. Nuestra democracia se fortalece con su participación y valentía”.

En tanto, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México y quien apoyó a su esposa en todo momento, escribió en Twitter: “Todo mi respeto, mi admiración y cariño para Margarita Zavala. Es una mujer valiente, de una enorme honestidad política, que siempre decide pensando en lo que es mejor para México. Hay mucho que hacer hacia delante”.

El otro candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, pidió a los seguidores de Margarita su ayuda para que lo apoyen con su voto para la próxima elección.

En un video que compartió en redes sociales, aseguró que la expanista fue preparada por el sistema para ser presidenciable, sin embargo, lamentó que se haya bajado de la contienda.

“Me da mucha pena que Margarita se haya bajado del caballo, no es nada agradable. Les dije desde el principio que no era independiente. Van a ver que el día de mañana va a decir, me voy con Meade o me voy con Anaya. Esas cosas ya no sirven en el país”, aseveró.

Finalmente, insistió a los que brindarían su voto a Zavala, y a quienes se identificaran con los independientes, que voten por él el primero de julio.

“Sé que mucha gente que seguía a Margarita, pues la seguía porque era independiente, porque se decía independiente. Hoy yo creo que toda esa raza, ayúdenme, ¡eh!… Ya ven que no era yo, era ella la que el sistema preparó para eso. A todos los seguidores de Margarita les digo, ayúdenme. Si son independientes, si le gusta este tema de ser independientes, bienvenidos para acá.”

