Los antiguos sabios y médicos de la época prehispánica se convirtieron, con la imposición de la nueva religión, en curanderos, brujos, hechiceros y adivinos, aunque las prácticas de la curación continuaron tratándose con remedios y rituales indígenas. Con un complejo ceremonial se invocaban seres sobrenaturales para la protección y la salud de los enfermos, tanto del cuerpo físico como del alma.

María de Escobar era una mestiza y curandera que residía en el Real y Minas de Pachuca a principios del siglo XVIII. Tal era la fama de María que fue llamada por el arriero Felipe de Acosta, natural de Ixmiquilpan, para que lo curara por estar “baldado de pies y manos”, es decir, imposibilitado para moverse. Para esto, Felipe le pidió una casa a Miguel de Santa Cruz, vecino de Metztitlán, para que ahí se realizara la curación, ya que Felipe creyó que en ese lugar había contraído la enfermedad que le aquejaba.

El relato que sigue fue dado por Miguel de Santa Cruz, quien presenció lo sucedido y por varios testigos más, vecinos de Metztitlán, entre los que se encontraba Lorenzo Vázquez, indio principal y cacique de ese pueblo.

Ellos escucharon y vieron lo que ahí ocurrió durante toda una noche. La curandera primero echó brazas y sahumó toda la casa, después con unas barretas se cavó un hoyo en la sala de la casa. María procedió entonces a fregar con papeles las manos, los brazos y los pies de Felipe, y una vez hecho esto, lo que María tenía en las manos lo echaba al agujero. Las “inmundicias” que después se encontraron fueron: un guajolote pelado hecho pedazos envuelto en hojas de tamal, tamales de masa de maíz con carne picada, queso, sebo y hierbas verdes, camotes, pedazos de algodón quemados, papeles envueltos con sangre y tierra, y tochomite encarnado (hebras de madejitas de quelites en hojas de maíz). Al final, María recomendó a Felipe no regresar a Metztitlán, ya que su enfermedad era cosa de “maleficio”. Después de dos horas todos se retiraron, con la esperanza de haber curado a Felipe, ya que María “a muchos había sanado de semejantes enfermedades”.

Al día siguiente, Miguel de Santa Cruz, movido por el remordimiento, llamó a Fray Ignacio de Candanosa, prior del convento de Metztitlán de la orden de San Agustín, y le narró lo sucedido. Una vez que entraron en la casa se encargaron de recoger todo lo que había en el hoyo, a pesar del olor que era inaguantable, y después lo llevaron a un corral del convento para quemarlo. Al pie de la excavación se encontró una imagen de Nuestra Señora de los Dolores.

El asunto fue turnado a Fray José Garzón, calificador del santo oficio, quien se encargó de reprender a Felipe de Acosta, quien arrepentido declaró que antes tenía algún movimiento en su brazo y pierna, pero después de la “curación” se encontraba peor, por lo que “presume haber sido causado por lo que le hizo María de Escobar”. Tras pedir perdón, finalmente fue absuelto, no sin antes amenazarlo que si incurría en la misma práctica, el santo oficio no le tendría misericordia y lo castigaría “con rigor de justicia”, es decir, que la condena sería ejecutada por autoridades seculares.

*Fuente: Archivo General de la Nación. María de Escobar. Mestiza, residente en Real y Minas de Pachuca. Por curandera y embustera. Inquisición. Volumen 767. Exp 30. F 465-491. Año 1717.

María de Escobar también declaró ante el santo oficio, y dijo que todo lo que le practicó a Felipe se lo enseñó una vieja, ya muerta. Fray José Garzón igualmente la reprendió diciéndole que “tratase de servir a Dios porque de volver a incurrir en semejantes embustes la castigaría el santo oficio”. No sabemos cuál fue el destino de la mestiza María, ya que no se le absolvió “por no estar ella en buena disposición”.

El santo oficio de la Inquisición fue fundado en la Nueva España en 1571 por Pedro Moya de Contreras. A los inquisidores no les preocupaba la medicina tradicional, sino de todo lo que consideraban supersticiones relacionadas con curaciones, acompañadas por ritos de origen indígena o africano.

Como vemos, la conquista espiritual no logró desarraigar las ideas y las tradiciones indígenas sobre la curación y sus remedios, más bien se vieron fortalecidas con ritos africanos e incluso europeos, por lo que los curanderos continuaron realizando sus ceremonias en la clandestinidad.

