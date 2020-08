Matrícula escolar privada baja hasta en 50%

Paterfamilias señalan no poder solventar las colegiaturas o que al no haber clases presenciales no ven el caso de que sus hijos estén inscritos en una academia de ese tipo

Tulancingo.- La matrícula de estudiantado en planteles privados de la región Tulancingo ha registrado una baja de entre el 40 y 50 por ciento en el ciclo escolar 2020-2021, mismo que inició el lunes, respecto a las cifras del pasado curso lectivo, dio a conocer en rueda de prensa el vicepresidente de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Hidalgo Fernando Garrido Ramírez, quien agregó que dicha disminución es más notoria en preescolar.

Aunque también ha sido detectado un descenso en los siguientes niveles académicos, donde los paterfamilias señalan que no cuentan con ingresos para poder solventar las colegiaturas, o bien, que al no haber clases presenciales por la pandemia del coronavirus (Covid-19) no ven caso de que sus hijos estén inscritos en una academia de ese tipo.

Sobre ese último punto, la presidenta de la Federación de Escuelas Particulares de Tulancingo María del Pilar Martínez Aragón refirió que los 14 planteles adheridos a esa organización realizan esfuerzos para ofrecer métodos innovadores para que realmente los alumnos adquieran conocimientos.

Agregó que los profesores incluso dan asesorías personalizadas a quienes así lo requieran, mientras que se trabaja con las actuales tecnologías de comunicación para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Pese al panorama, los dos representantes gremiales señalaron que han soportado lo más posible para evitar despidos, pero en algunos casos al no contar con ingresos suficientes han tenido que prescindir de algunos servicios profesionales.

Finalmente, Martínez Aragón compartió que hasta el momento no se ha conocido el cierre de alguna escuela afiliada y confió que muy pronto puedan retomarse las cátedras presenciales.

