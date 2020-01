Las autoridades estatales y planteles educativos deben tomar medidas preventivas para los hechos acontecidos en Torreón, en donde un niño de 11 años disparó contra su maestra y compañeros para luego quitarse la vida, no se repita en ninguna parte del país.

Así lo señaló en entrevista el presidente de Coparmex, Ricardo Rivera Barquín, quien señaló que lo ocurrido en el Colegio Cervantes es muestra de que “estamos perdiendo y alejando a nuestros hijos de los valores como sociedad”.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las acciones de niños y niñas se dejan al amparo de la tecnología, cuando lo que realmente necesitan es ser escuchados, atendidos y, sobre todo, convivir la familia.

“Sin duda las autoridades y escuelas deberán tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan en ninguna parte del país, pero también y primero que nada se debe trabajar desde el lugar más importante que son nuestros hogares.

Cuestionado sobre si considera que la revisión de mochila debe aplicarse en la entidad, consideró que, aunque esa sería una de las medidas a implementar en los colegios, ello no garantiza que ese tipo de tragedias se repitan.

En contraste, se pronunció por que los las familias y docentes en los planteles educativos realmente atiendan a los niños.

“Las medidas deben siempre ser preventivas por encima de las correctivas”, concluyó.

Comentarios